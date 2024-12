Medtem ko se ruski vojaki bojujejo v Ukrajini, so njihove žene in družine v ledeno mrzlih stanovanjih na ruskem severu. V vojaških mestih Pečenga in Sputnik so se temperature v stanovanjih ta teden spustile na 11 stopinj Celzija. Prava zima pa se sploh še ni začela.

"V Pečengi še naprej zmrzujemo! V stanovanju je le 11 stopinj Celzija in tla so ledeno mrzla, tudi ko hodiš v toplih nogavicah in copatih," se regionalnemu guvernerju Andreju Čibisu pritožuje domačinka Anastazija.

Kako mrzlo bo šele januarja in februarja?

"Ogrevanja skorajda ni! Pa zima je šele na začetku! Kako bo šele januarja in februarja, ko se bo v stavbi pošteno ohladilo?" se sprašuje. Guvernerjeva stran na družbenem omrežju je zdaj preplavljena s pritožbami ljudi, katerih stanovanja so ledeno mrzla. Veliko komentarjev so napisale ženske, ki živijo v Sputniku in Pečengi, vojaških mestih blizu meje z Norveško in Finsko, piše norveški medij Barents Observer.

"Dober dan, spoštovani Andrej Vladimirovič! Spet vam piše prebivalka Pečenga. Želim vam povedati, da je zunaj –30 stopinj Celzija, v našem stanovanju pa +12 stopinj Celzija," piše ženska po imenu Svetlana.

Bolni otroci v hladnih stanovanjih

"Zelo bi si želela, da bi bilo v stanovanjih toplo, da ne bi zmrznili. Imava dva otroka in oba sta bolna, zima pa se je šele začela. Kako bo pozneje, si je težko predstavljati," dodaja.

"Sputnik zmrzuje. V stanovanju je grozljiv mraz," je v komentarju zapisala žena iz vojaškega mesta in dodala termometer, ki kaže 13 stopinj Celzija. "Prosim, pomagajte nam rešiti ta problem," prosi ženska.

Velike žrtve med vojaki iz obeh brigad

V Sputniku in Pečengi sta oporišči dveh najmočnejših vojaških sil v severni Rusiji: 61. brigada mornariške pehote in 200. motorizirana brigada, ki se uvrščata med elitne enote Severnega ladjevja.

Na tisoče vojakov iz obeh brigad je bilo poslanih v vojno proti Ukrajini in več sto jih je bilo ubitih. Poročilo norveške obveščevalne službe iz začetka leta 2023 je ocenilo, da je do 80 odstotkov nekdanjih zmogljivosti brigad izginilo v manj kot enem letu vojne, piše norveški medij.

Obljube o obnovi mest na severu Rusije

V socialno infrastrukturo Pečenga in Sputnika ter drugih vojaških mest na polotoku Kola naj bi ruska država v prihodnjih letih vložila na milijarde rubljev (na milijone evrov, op. p.). Med nedavnim srečanjem predsednika Vladimirja Putina in guvernerja Andreja Čibisa je bila glavna tema pogovorov obnova mesta.

Podobno je obrambni minister Andrej Belousov, ko je oktobra letos obiskal Sputnik, izpostavil potrebo po nadgradnji infrastrukture. Načrtujejo nova stanovanja, študentske domove in ​​vojašnice, je ob obisku povedal obrambni minister.

Medtem je v domovih žena in družin moških, ki se borijo v ruski napadalni vojni proti Ukrajini, ledeno mrzlo, še piše Barents Observer.