Rusko mesto Murmansk in območje okoli njega je eno najbolj militariziranih krajev na svetov. Konec leta 1990, leto pred razpadom Sovjetske zveze, je Murmanska regija imela skoraj 1,2 milijona prebivalcev. Statistika kaže počasen, a zanesljiv upad prebivalstva. Letos ima regija samo še 653.600 prebivalcev, 2.900 manj kot lani.

Regija pokriva celoten polotok Kola in vključuje več deset tisoč ljudi, ki živijo v zaprtih vojaških mestih ob obali, kjer ima severna flota baze za podmornice in bojne ladje, piše norveški medij Barents Observer, ki se sklicuje na statistični urad Murmanskstat.

Več ljudi umre, kot se jih rodi

Ljudje umirajo v večjem številu, kot se rojeva otrok. Več ljudi se odseli, kot jih pride novih. Ostajajo predvsem ostareli. V sedmih mesecih od januarja do julija letos se je rodilo 3.005 otrok, 179 manj kot v enakem obdobju lani.

Murmansk je ena od ruskih regij, ki se sooča z največjim padcem števila prebivalstva, a demografski trend je razširjen po vsej državi. V zadnjih nekaj letih je več sto tisoč Rusov zapustilo svojo državo, da bi se izognili vpoklicu v vojsko. Drugi so odšli v strahu pred aretacijo zaradi trenutnega vala represije.

Skrivanje statistike o mrtvih vojakih iz Murmanska

Koliko mladih moških je padlo v vojni, je državna skrivnost in ni jasno, ali so te smrti v celoti vključene v uradno statistiko. Barents Observer je že poročal, da je približno polovica od tri tisoč vojakov iz 200. motorizirane brigade v Pečengi, ki so jo poslali v Ukrajino, ubitih ali ranjenih.