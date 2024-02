Švedi so prepričani, da je ta otok Putinova vojaška Ahilova peta

Švedska ima dobro oboroženo in izurjeno vojsko, tako da bo njen vstop v Nato koristil zavezništvu. Poleg tega Švedski pripada otok Gotland, s katerega je mogoče nadzorovati celotno Baltsko morje. In Švedska je pripravljena okrepiti pomen Gotlanda, da bi ruskega predsednika Vladimirja Putina odvrnila od napada, piše nemški medij t-online.

Natov nadzor nad Baltskim morjem

Če bi se Švedska pridružila Natu, bi zavezništvo skoraj popolnoma nadzorovalo območje okoli Baltskega morja razen ruske eksklave Kaliningrada in zaliva ob Sankt Peterburgu. Gotland ima pri tem posebno vlogo.

Otok ima le 60 tisoč prebivalcev, a je bil v preteklosti vedno pomembno geopolitično središče. Vikingi so tu trgovali okoli leta 800, nemška trgovska zveza Hanzeatska liga pa je otok uporabljala kot vmesno postajo za potovanja od nemške obale do Švedske in Rusije v 13. stoletju.

Ključ do Baltskega morja?

"Gotland je ključ do Baltskega morja. Kdorkoli nadzoruje Gotland, lahko nadzoruje vsa gibanja na morju okoli njega, tako civilna kot vojaška," je za t-online povedal švedski častnik Thomas Ängshammar.

Spopad za Baltsko morje bo odločen pod vodo, so prepričani nekateri vojaški analitiki. Na fotografiji nemški podmornici v Baltskem morju. Foto: Guliverimage

Gotland je od Stockholma oddaljen 200 kilometrov, od Kaliningrada pa 350 kilometrov. Ker je rusko baltsko ladjevje (sestavlja ga 45 ladij in podmornic ter tri tisoč marincev) nameščeno v Kaliningradu, bi lahko bil Gotland prva tarča ruske invazije na območju Baltika.

Odhod in vrnitev švedskih vojakov

Rusija bi lahko uporabila otok kot mostišče za nadaljnje operacije na evropski celini in na Gotlandu namestila protiletalsko obrambo. Po drugi strani pa bi Natove rakete z Gotlanda lahko sorazmerno hitro dosegle Rusijo.

Leta 2005 je takratna švedska vlada Gotland demilitalizirala, tako da je bil nekaj let le turistična točka. Toda z rusko agresivno politiko do Ukrajine so se stvari spremenile. Leta 2018 so na otok znova prišli prvi vojaki. Število švedskih vojakov na otoku naj bi v prihodnjih letih doseglo število 4.500.

Bodo spopad za Baltsko morje odločile švedske podmornice?

Na Gotlandu so nameščeni tudi tanki leopard 2 in oklepniki CV-90, nenazadnje pa tudi podmornice razreda Gotland. V primeru spopada z Rusijo bi Nato lahko dobro izkoristil te podmornice.

Bitka za Baltsko morje bo odločena pod vodo, je lani poleti za nemško televizijo ARD povedal vojaški strokovnjak Johannes Peters. Švedske podmornice bi bile zelo primerne za ta boj, saj so popolnoma prilagojene plitvim vodam Baltskega morja.