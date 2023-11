Enonogi ukrajinski vojak, ki upravlja letečo smrt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vojna v Ukrajini je postala vojna dronov. Tako Ukrajinci kot Rusi drone oziroma brezpilotne letalnike v velikem številu uporabljajo za izvidnice in napade na frontni črti. Na fotografiji vidimo nekega ukrajinskega vojaka z dronom.

Vojna v Ukrajini je postala vojna dronov. Tako Ukrajinci kot Rusi drone oziroma brezpilotne letalnike v velikem številu uporabljajo za izvidnice in napade na frontni črti. Na fotografiji vidimo nekega ukrajinskega vojaka z dronom. Foto: Guliverimage

Vojna med Azerbajdžanom in Armenci v Gorskem Karabahu jeseni 2020 je prvič pokazala, kako pomembno, morda celo odločilno vlogo v spopadih imajo droni. Zdaj imajo te leteče smrti, kot jih imenujejo nekateri, zelo pomembno vlogo tudi v vojni v Ukrajini.

Smrtonosna tekma dronov na ukrajinskem nebu

"Nad glavami vojakov v Donbasu se odvija smrtonosna tekma," piše novinar nemškega medija Tagesspiegel Till Mayer, ki je obiskal ukrajinske upravljavce oziroma pilote dronov na frontni črti v bližini Bahmuta.

Eden od njih je Volodimir, ki mu je ruska protipehotna mina lani odtrgala del noge. Eden od tovarišev v njegovi bojni enoti je imel pri sebi kamero, pripeto na svoje telo, tako da je posnel dogajanje, potem ko je Volodimir stopil na mino. Ta posnetek si je Volodimir pozneje naložil na svoj pametni telefon.

Kako soborci rešijo Volodimirja, ki nato dobi nemško protezo

Na posnetku, ki ga je predvajal tudi nemškemu novinarju, je videti Volodimirja, ki leži v podrasti v gozdu, nekaj metrov stran od gozdne poti. "Na srečo sem ostal pri zavesti. A nihče ni mogel priti k meni. Verjetno so bile na tem območju še druge mine," je povedal.

Videoposnetek o ukrajinskih improviziranih dronih kamikaze:

Na posnetku je videti, kako mu soborci vržejo vrv, on se je oprime, nato pa ga potegnejo na varno. Zavežejo mu nogo, da ustavijo krvavitev. Kamera posname pretresene obraze. "Zaradi šoka nisem čutil nobene bolečine. In pozneje ... Sploh ne morem nič reči." Pozneje je Volodimir v Nemčiji dobil protezo. "Vrhunska je," je navdušen.

Prihod na frontno črto pri Bahmutu

Zdaj je Volodimir pilot oziroma upravljavec dronov. Nemškemu novinarju je pokazal svoje delo. Iz zaledja se je s svojo enoto v terenskem vozilu pripeljal na frontno črto pri Bahmutu. Vozilo so parkirali pod drevesi in ga prekrili z maskirno odejo, da ga ruski izvidniški droni ne bi opazili. Ruski položaji so oddaljeni poldrugi kilometer.

Na dron, ki je bil izvirno narejen kot letalna naprava za snemanje športnih dogodkov in leti več kot sto kilometrov na uro, je Volodimir, oblečen v popolno bojno opremo, pritrdil zeleno protioklepno granato in iz njega naredil improvizirani dron kamikaze.

Čakanje na povelje v bunkerju

"Lepa hobi igrača za turnirje v mirnih časih. Zdaj je leteča smrt," piše nemški novinar. Volodimirjeva ekipa se umakne v bližnji bunker, izkopan pod zemljo. Nekdaj so bili v bunkerju verjetno ruski vojaki, a so jih Ukrajinci pregnal od tod. "Moramo biti previdni. Verjetno so Rusi v bližini postavili mine," je Volodimir opozoril novinarja.

Ukrajinski vojaki improvizirano izdelujejo iz navadnih dronov t.i. drone kamikaze. To je poceni orožje, s katerim lahko med drugim uničujejo precej dražje rusko orožje, kot so tanki in oklepniki. Foto: Guliverimage

V bunkerju ukrajinski piloti dronov čakajo na povelje. To pride čez petnajst minut. Volodimir je nato dron hitro prenesel na travnik, ga namestil na dve železni palici in se spet hitro umaknil s travnika. Vse mora opraviti v naglici, ker so v zraku tudi ruski droni, zato bi bilo obotavljanje na odprtem travniku zanj lahko usodno.

Komuniciranje s pomočjo zooma in spletne klepetalnice

Ko se vrne v bunker, obvesti svoja soborca, ki bosta danes upravljala dron, da je dron pripravljen. Eden od njiju je nekakšen poveljnik, ki je s pomočjo spletne klepetalnice povezan z drugimi enotami, ki upravljajo drone. Zraven njega sedi upravljavec drona, ukrajinski vojak z vzdevkom Valencia.

Cilj napada Volodimirjevega drona je določen. Lokacijo cilja sta Volodimirjeva soborca dobila prek zoomove klepetalnice od enote, ki je upravljala izvidniški dron. "Na startu morajo biti vsi v bunkerju. Dron kamikaze je lastna izdelava, če gre kaj narobe, bo ta eksplodiral," pove Volodimir.

Očala za navidezno resničnost, krmilna konzola in povezava s starlinkom

Upravljavca dronov najdeta povezavo s starlinkom. Valencia dron upravlja s krmilno konzolo za navigacijo. Ukrajinska vojaka, ki sta si nadela očala za navidezno resničnost, sta videti kot dva igralca videoiger, a to ni videoigra, piše nemški novinar. Zunaj se sliši eksplozije – ukrajinski in ruski topovi.

Videoposnetek o tem, kako se je ruski vojak predal ukrajinskemu dronu:

"Naša naloga je, da škodimo sovražniku. Z našimi droni napadamo vozila za oskrbo s strelivom in gorivom, tanke ali, kot zdaj, neposredno ruske položaje. Če bomo uspešni, imam dober občutek. Če zdaj ne zadenemo cilja, bodo moji tovariši umrli," pravi Volodimir.

Ukrajinski dron v nekaj minutah prileti do cilja

Valencia se z rahlo odprtimi usti nasloni s hrbtom na steno. V potezah njegovega obraza je popolna zbranost. Nato po nekaj minutah nenadoma odloži krmilno palčko in sname očala. "Dokončano. Zdaj pa na cigareto," pravi. Ko Volodimirjeva ekipa stoji pred bunkerjem in kadi, se v daljavi zaslišita helikopter in ropot mitraljeza.

Zaradi varnosti se spet vrnejo v bunker, kjer Valencia novinarju poda svoja očala za navidezno resničnost, s katerim si novinar ogleda zadnjo minuto poleta drona kamikaze. Vidi, kako se dron približa nekemu jarku, ki je videti zapuščen.

Kako dron uniči bunker, v katerem so verjetno ruski vojaki

Dron se na kratko ustavi in poravna, nato poleti proti vhodu v bunker, kamor naj bi se umaknili ruski vojaki. Dron prileti natančno v vhod. Slika nato počrni, slišati je šum eksplozije. Konec prenosa.

Videoposnetek o tem, kako droni uničujejo tanke:

Zemeljski bunker ruske vojske, ki je bil zadet, je bil videti enako kot zemeljski bunker, v katerem so Volodimir in njegovi tovariši. "Ruski dron nas lahko zadene kadarkoli. Zdaj in tukaj. Pošiljajo jih vedno več in več," pravi Volodimir. Novinarju še pove, kako je v preteklosti, ko je sam upravljal drone kamikaze, tako kot danes Valencia, uničil položaj ruskih pilotov dronov v Bahmutu.

Kako Volodimir uniči ekipo ruskih pilotov dronov

"Njihov položaj je bil v zgornjem nadstropju ruševin velikega stanovanjskega kompleksa. Sovražni brezpilotni letalniki so nam povzročili velike izgube. Moji tovariši so s svojimi izvidniškimi droni našli izhodišče ruskih napadov: točno tisto okno, za katerim so se skrivali piloti ruskih dronov. Potem sem bil na vrsti jaz."

Nato se ekipa pilotov dronov odpravi nazaj v zaledje. Terensko vozilo drvi po makadamskih cestah. Nedaleč stran se sliši prasketanje obrambnega ognja, verjetno skušajo Ukrajinci uničiti ruski dron. Vozijo se mimo zapuščenih in uničenih vasi. Na koncu prispejo v mesto Kostjantinivka, kjer gredo v majhno dvosobno stanovanje. V njem Volodimir prebiva skupaj s svojima soborcema.

Vsakodnevni pogovor Volodimirja s hčerko

V ozkem hodniku Volodimir sname protezo in jo gladi s svojo nogavico. Prek pametnega telefona mu njegova 15-letna hči pošlje sporočilo. Najstnico skrbi za očeta, zato sta vsak dan v stiku. Na kratko se pogovorita, Volodimir nato plača račun s pomočjo spleta.

Pozneje Volodimir v bližnjem stanovanju pripravi drone za naslednji dan. Morda bo takrat sam upravljal dron. "Dokler bo vreme dopuščalo, bom šel na fronto. Jeseni je preveč blata in moram zaradi proteze ostati tukaj. Proteza bi se v blatu dobesedno zataknila. Tukaj mi vsa digitalna tehnologija ne more pomagati," novinarju Tagesspiegla še pove Volodimir.