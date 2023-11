Lahko to rusko pošastno orožje razbije ukrajinske bunkerje? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinski vojaki natovarjajo neeksplodirano rusko bombo fab-500, ki so jo Rusi odvrgli letos marca v ukrajinski regiji Zaporožje. Foto: Guliverimage

Po poročilih vojaških blogerjev Rusija zdaj uporablja novo orožje v Ukrajini, da bi lahko učinkoviteje ukrepala proti ukrajinski zračni obrambi in drugim ciljem. Gre za t. i. drsne oziroma jadralne bombe tipa fab-1500.

O mogoči uporabi jadralnih bomb piše tudi ameriški Inštitut za vojne študije (ISW). Ukrajinska vojska je poročala o valu napadov v noči na 30. oktober, vendar je pri tem omenila le brezpilotna letala šahed in ruske KH-59 ter rakete Iskander, piše nemški spletni medij t-online.

Nova ruska bomba

Ta tip bomb jadra pred padcem in lahko zelo natančno zadene položaje in vojaške objekte. Tudi ZDA imajo podobne bombe. Glede na poročila je Rusija nadgradila in posodobila bombe modela fab.

Bomba, imenovana fab-1500 mp4, ima fiksna jadralna krila in menda tudi vgrajen laser, ki zazna tarčo z izjemno natančnostjo. Poleg tega bombo na ciljno lokacijo vodijo s pomočjo satelitske tehnologije. Namesto ameriškega GPS naj bi Rusi pri tem uporabili ruski sistem.

Bomba lahko razbije bunkerje

Jadralna bomba je dobila ime po svoji teži, saj tehta okoli 1.500 kilogramov. Po poročanju ameriške revije Newsweek lahko, če zadene cilj, povzroči škodo v radiju pol kilometra. Zaradi ogromne eksplozivne moči naj bi razbijali bunkerje, tudi če so zakopani do 20 metrov globoko pod zemljo.

Ruski vojaški blogerji na Telegramu pišejo, da bi bomba lahko prebila celo tri metre debel beton. Jadralne bombe odvržejo iz letal tipa su-34, su-30 in su-35. Tovor lahko odvržejo z velikih višin in daleč stran od ukrajinske zračne obrambe.

Rusi so že uporabili manjše jadralne bombe

Ukrajinske protiletalske sile so že aprila letos opozorile na ruske jadralne bombe. Takrat so Rusi uporabili manjše modele fab-500. Večtonske bombe morda niso tako natančne kot manjše jadralne bombe iz Ukrajine ali ZDA. Toda zaradi količine eksploziva so eden največjih strahov ukrajinskih vojakov, je za ameriško revijo Forbes povedal ukrajinski vojak Oleksander Solonko.