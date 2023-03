Je to rusko "čudežno orožje" za boj mož na moža proti Ukrajincem?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot trdi britansko obrambno ministrstvo, zadnja poročila z bojišča kažejo, da je prišlo do povečanja spopadov mož na moža. To je verjetno posledica tega, da rusko vojaško poveljstvo še naprej vztraja pri ofenzivnih akcijah s pehoto, ki ima prešibko topniško podporo, ker Rusom primanjkuje streliva.

"Smrtonosnost standardnega orodja za vkope MPL-50 je v Rusiji še posebej mitologizirana. /…/ Uporaba lopate kot orožja poudarja brutalnost in nizkotehnološkost bojev, ki so postali značilni za večji del vojne," so še zapisali na britanskem obrambnem ministrstvu.

BBC, ki piše o poročilu britanskega obrambnega ministrstva, navaja, da ni mogel neodvisno potrditi navedb ministrstva.