Avtor:
D.K.

Sobota,
16. 8. 2025,
20.29

Hrvaška policija pretep Savudrija

Sobota, 16. 8. 2025, 20.29

1 minuta

Varnostniki hrvaškega hotela pretepli slovenske turiste

Avtor:
D.K.

Kempinski Savudrija plaža | Foto Planet TV

Foto: Planet TV

Na plaži pod prestižnim hotelom Kempinski v hrvaški Savudriji so varnostniki v petek zvečer pretepli slovenske turiste, ki so se družili na plaži, poroča POP TV. Varnostnike hotela naj bi zmotilo, da je skupina večer preživljala na plaži, ki je sicer javna.

POP TV je objavil posnetke na katerih sta dva varnostnika, ki pretepata in brcata slovenske turiste, med njimi tudi mlado dekle. "Ko je padla, jo je eden od varnostnikov še vedno brcal," je za 24ur povedal eden od pretepenih.

Skupina Slovencev se je sprva družila v vikendu nad plažo. Okoli 22. ure so se odpravili na plažo, s katero sicer upravlja hotel, a je javna. "Po približno uri, uri pa pol, je do nas pristopil varnostnik hotela in nas na ne prav lep način hotel spoditi s plaže. Vprašali smo ga, v čem je problem, da ne motimo nikogar. Tudi na plaži ni bilo nikogar, rekel je, da naj izginemo in naj nas ne vidi več tu," je za 24UR pojasnila ena od žrtev napada.

Pretep v Poreču
Novice 19-letnega Slovenca, ki so ga brutalno pretepli pred klubom v Poreču, odpustili iz bolnišnice

Varnostnik je odšel in se vrnil s sodelavcem, ki je bil po navedbah Slovencev zelo agresiven in je začel nanje vpiti. Tudi njemu so pojasnili, da se družijo na javni plaži in da v tem ne vidijo nobene težave. Ker se na plaži niso več počutili varne so želeli poklicati policiste in jih počakati v bližnjem vikendu. Takrat je prišel še tretji varnostnik in sledil je pretep. Na posnetkih so vidne poškodbe pretepenih, med drugim okrvavljena glava pretepenega dekleta.

Direktor Hotela Aadriatic Kempinski Ninoslav Vidović, ki upravlja s plažo, je za POP TV povedal, da je z incidentom seznanjen, a dejal, da se od njega distancira, saj da je zanj odgovorna zunanja varnostna služba. Na vprašanje, na čigav ukaz so bili varnostniki na javni plaži, ni želel odgovoriti, prav tako ne na vprašanje, ali bo hotel varnostno službo zamenjal, je še poročal POP TV.

Saint & Sinner klub v Poreču
Novice Priča krvavega napada v Poreču: Po njem so udrihali kot živali
Hrvaška policija pretep Savudrija
