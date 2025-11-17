V Mostarju se je zgodil grozljiv zločin. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve Hercegovsko-neretvanskega kantona (HNK) je moški okoli 18. ure na Trgu Ivana Krndelja ustrelil žensko in jo smrtno ranil. Policija je napadalca kmalu po dejanju prijela.

Kot je potrdila Ilijana Miloš, tiskovna predstavnica uprave policije ministrstva za notranje zadeve HNK, so bili policisti o dogodku obveščeni nekaj minut po 18. uri. "Na kraju poteka preiskava, o dogodku je obveščen dežurni tožilec. Več informacij bo znanih po koncu preiskave," je povedala.

Po do zdaj zbranih informacijah je žrtev poskušala pobegniti z avtobusne postaje, kjer se je zgodil prvi napad. Stekla je v bližnji gostinski lokal in tam prosila za pomoč. Uspelo naj bi ji celo poklicati policijo, a jo je napadalec dohitel in ustrelil.

Mediji poročajo, da je napadalec po umoru poskušal storiti samomor, vendar se mu je pištola zaklenila. Policisti so ga zato na kraju dogodka hitro obvladali in prijeli.

Kdo je bil napadalec?

Portal Večernji.ba navaja, da naj bi bil osumljeni Anis Kalajdžić, nekdanji nogometni sodnik in sin znanega nogometaša Avde Kalajdžića. V preteklosti naj bi kot sodnik prejemal pohvale, pred kratkim pa je prijavil nošenje pištole, s pojasnilom, da potrebuje orožje zaradi groženj, ki naj bi jih prejemal pri svojem delu.

Žrtev naj bi bila osumljenčeva partnerka.