Na. R.

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
1 ura, 10 minut

infrastruktura civilisti raketa napad vojska Rusija Ukrajina

V ruskih napadih na Ukrajino najmanj trije mrtvi

Na. R.

Ob približevanju zime je Moskva okrepila tudi napade na energetsko infrastrukturo.

Ob približevanju zime je Moskva okrepila tudi napade na energetsko infrastrukturo.

Foto: Reuters

V ruskih napadih so bili ponoči v regiji Harkov na vzhodu Ukrajine ubiti najmanj trije ljudje, še najmanj deset je ranjenih, so danes zjutraj sporočile lokalne oblasti. Tarča raketnega napada je bilo mesto Balaklija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva: 

7.45 V ruskih napadih na Ukrajino najmanj trije mrtvi

Ruska vojska je ponoči izvedla dva raketna napada na središče Balaklije, je prek Telegrama sporočil vodja tamkajšnje vojaške uprave Vitalij Karabanov. Umrli so trije ljudje, deset je bilo ranjenih, med njimi otroci. 

Ranjenih je verjetno še več, saj poročila dopolnjujejo, je še povedal Karabanov.

Rusija od začetka agresije februarja 2022 skoraj vsakodnevno obstreljuje ukrajinsko ozemlje z droni in raketami. V petek je bilo v ruskem napadu na stanovanjski blok v Kijevu ubitih sedem ljudi.

Kijev medtem v Rusiji pogosto cilja skladišča ter naftne rafinerije, da bi oviral oskrbo ruske vojske z gorivom, pa tudi otežil financiranje vojne z izvozom energentov.

Na fronti medtem ruska vojska beleži napredovanje, zlasti v regijah na jugu Ukrajine, kjer je v nedeljo prevzela nadzor v dveh krajih, še poroča STA.

infrastruktura civilisti raketa napad vojska Rusija Ukrajina
