Okvara zapornic povzročila zastoje, na primorki nesreča

Zaradi okvare zapornic čez železniško progo je v Ljubljani, v Črnučah, na Cesti 24. Junija, močno oviran promet. Zastoji so nastali na Obvozni, Dunajski in Gameljski cesti, sporočajo iz prometnoinformacijskega centra. O prometni nesreči poročajo s primorske avtoceste.

Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Senožečami in razcepom Gabrk proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila in prometne nesreče. Nastal je zastoj.

Promet je povečan na cestah proti večjim mestom. Zastoji so med drugim:

- na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom;

- na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano;

- na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano;

- na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil, kolona je dolga kilometer in pol. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite pozorno, še opozrajajo voznike.

Voda zalila ceste, grozijo zemeljski plazovi

Zaradi obilnih padavin je poplavilo cestišče na regionalni cesti Dobrovo - Neblo. Tudi glavna cesta Nova Gorica - Tolmin je zaprta zaradi zemeljskega plazu v Ajbi pri hidroelektrarni. Na regionalni cesti Solkan - Gonjače je zaradi zemeljskega plazu promet urejen izmenično enosmerno med Kojskim in Gonjačami.

Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov in poplavljenih vozišč na območju Goriških brd ter na cestah na območju med Novo Gorico in Tolminom.