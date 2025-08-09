Po 14 dneh hospitalizacije v ljubljanskem UKC so v četrtek iz bolnišnične oskrbe odpustili 19-letnega Slovenca, ki so ga konec julija brutalno pretepli varnostniki pred enim izmed klubov v Poreču, je za Slovenske novice potrdil njegov odvetnik Duško Miočić z Reke.

Odvetnik 19-letnega dijaka iz Vrhnike Duško Miočić je za Slovenske novice potrdil, da se je zdravstveno stanje Slovenca izboljšalo. "Njegovo zdravstveno stanje je zdaj precej boljše, kot je bilo pred dnevi," je za omenjeni portal dejal odvetnik Slovenca. Povedal je še, da je nedavni CT glave pokazal izboljšanje, naslednji zdravniški pregled 19-letnika pa je predviden čez teden dni.

Organi nadaljujejo preiskavo

Hrvaški preiskovalni organi medtem še vedno preiskujejo okoliščine dogodka, ki se je 25. julija zgodil pred nočnim klubom Saint & Sinner v Poreču. Odvetnik je pojasnil, da trenutno potekajo zaslišanja prič. V petek je državno tožilstvo v Pazinu zaslišalo štiri slovenske državljane, ki so bili v petek pred dvema tednoma v klubu skupaj s pretepenim Slovencem.



Pet napadalcev, starih od 21 do 50 let, od skupno sedmih osumljenih, še naprej ostaja v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti. Po poročanju Slovenskih novic naj bi šlo za varnostnike, ki so v klubu delali na črno brez dovoljenj in licenc ter pod domnevnim vodstvom 40-letnega profesionalnega borca in nekdanjega hrvaškega reprezentanta Denisa Vojnikovića.

Večkrat so ga udarili v glavo in brcali z namenom, da bi ga hudo poškodovali

V Poreču so mladeniča v noči s 24. na 25. julij pred nočnim klubom po poročanju hrvaških medijev brutalno pretepli varnostniki. Tožilstvo sumi, da so ga večkrat udarili v glavo in ga brcali z namenom, da bi ga hudo poškodovali. Pozneje naj bi ga odnesli v bližnjo ulico in ga tam pustili nezavestnega. Zaradi hudih poškodb se je najprej zdravil v puljski bolnišnici, zatem pa so ga prepeljali v ljubljanski UKC. Njegova mati je že napovedala tožbe.