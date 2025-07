Potem ko so pridržali in zaslišali trojico osumljencev , ki naj bi pred nočnim klubom v Poreču pretepli mladega Slovenca, se je za hrvaški Dnevnik oglasila mama 19-letnika in pretresena dejala, da se je sinovo stanje nenadoma poslabšalo. Po nasilnem incidentu, v katerem je mladenič utrpel hude poškodbe glave, so ga iz Pulja prepeljali v ljubljanski UKC.

"Ženska je v šoku, tako kot celotna družina, in težko se spopada z zdravstvenim stanjem svojega otroka," je povedal Duško Miočić, odvetnik družine. Lastnik kluba, kjer se je zgodil incident, medtem trdi, da so družini na voljo vsi organi, mladeniču pa želi hitro in popolno okrevanje.

Utrpel zlom lobanje

Spomnimo, brutalni napad se je v noči na petek zgodil pred nočnim klubom na Obali maršala Tita v Poreču. 19-letnika naj bi preteplo pet varnostnikov, po incidentu pa so ga odpeljali v puljsko splošno bolnišnico. Po navedbah hrvaških medijev je Slovenec med drugim utrpel zlom lobanje, a njegovo življenje ni ogroženo.

V nedeljo, torej več dni po incidentu, je policija pridržala pet osumljencev, a so dva zaradi pomanjkanja dokazov izpustili. V ponedeljek so tri izmed njih, stare 47, 40 in 29 let, zaslišali. Osumljeni so povzročitve hudih poškodb in nasilnega vedenja, policija pa preverja tudi, ali so morda povezani še z drugimi kaznivimi dejanji. Med drugim jim očitajo, da hudo poškodovanemu mladeniču niso nudili pomoči, zaradi česar bi ta lahko umrl. Med trojico aretiranih osumljencev je tudi nekdanji borec in trener borilnih veščin Denis Vojniković.

Hrvaški portal Index je medtem poročal, da imajo osumljenci po neuradnih informacijah povezave znotraj policije, zato pogosto prejmejo informacije o načrtovanih racijah, na družbenih omrežjih pa so se pojavili številni komentarji in posnetki, ki opozarjajo na nasilje varnostnikov, čeprav naj bi ti skrbeli za red na dogodkih.