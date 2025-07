Izraelski zračni napadi v Gazi so danes zahtevali najmanj 30 življenj, med ubitimi so večinoma ženske in otroci, je danes sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Kot je dejal njen tiskovni predstavnik Mahmud Basal, so bili napadi izvedeni ponoči in zjutraj, usmerjeni pa so bili zlasti v begunsko taborišče Nuseirat v osrednjem delu Gaze.

Lokalna bolnišnica Al Avda je sporočila, da je sprejela trupla 30 ljudi, med njimi 14 žensk in 12 otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelska vojska, ki že skoraj 22 mesecev obstreljuje in oblega Gazo ter izvaja operacije proti palestinskemu gibanju Hamas, zadnjih napadov še ni komentirala.

"Taktični humanitarni premori"

Izraelska ofenziva v Gazi, ki so jo sprožili po napadu palestinskega gibanja 7. oktobra 2023, je po podatkih ministrstva za zdravje v palestinski enklavi skupno zahtevala že več kot 59.900 življenj. Pretekli konec tedna je Izrael pod pritiskom mednarodne javnosti, naj prepreči vse hujšo lakoto, ki jo povzroča z napadi, napovedal niz vsakodnevnih deseturnih "taktičnih humanitarnih premorov" med obstreljevanjem nekaterih območij v Gazi. Začeli so se v nedeljo, da bi omogočili dostavo pomoči.

Po navedbah urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja premori potekajo vsak dan med 10. in 20. uro, ponoči pa se napadi nadaljujejo po vsej Gazi.

Organ izraelskega ministrstva za obrambo Cogat, ki je pristojen za palestinske civilne zadeve, je ob tem sporočil, da so Združeni narodi in humanitarne organizacije v ponedeljek v Gazo pripeljali več kot 200 tovornjakov prve pomoči. Dodali so, da je bil prehod v Gazo danes dovoljen še dodatnim 260 tovornjakom, štiri cisterne ZN so dostavile gorivo, 20 palet s paketi pomoči pa so odvrgla letala iz Jordanije in Združenih arabskih emiratov.

Pomoč Nemčije, Francije in Združenega kraljestva

Nemški kancler Friedrich Merz je v ponedeljek prav tako napovedal sodelovanje pri zagotavljanju pomoči iz zraka. Nemčija namerava s podporo Jordanije vzpostaviti zračni most za dostavo humanitarne pomoči, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po sestanku varnostnega kabineta v Berlinu je Merz dejal, da se bo operacija začela nemudoma. Obrambni minister Boris Pistorius bo tesno sodeloval s Francijo in Združenim kraljestvom, ki sta prav tako že izrazila pripravljenost, da se pridružita prizadevanjem za zagotavljanje pomoči prebivalcem Gaze.

Jordanski kralj Abdulah II. bo danes odpotoval v Berlin, kjer naj bi dorekli nadaljnje podrobnosti operacije. Lani so Jordanija, Nemčija in druge države za nekaj tednov že vzpostavile zračni most v Gazo, prav Jordanija pa je bila do zdaj ključna pri dostavi humanitarne pomoči v Gazo.