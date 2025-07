Zajete propalestinske aktiviste, med njimi sta francoski poslanki, bo Izrael deportiral

Poudarki dneva:



10.55 Izrael namerava deportirati zajete aktiviste z ladje Handala

9.40 Izrael s humanitarnimi premori omogoča omejene dostave pomoči v Gazo

Izraelske oblasti nameravajo deportirati skupino propalestinskih aktivistov, ki jih je izraelska mornarica v soboto zvečer zajela v mednarodnih vodah med novim poskusom preboja blokade Gaze, jih pridržala in odpeljala v pristanišče Ašdod, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska mornarica je v soboto zvečer zajela 21 aktivistov iz desetih držav, potem ko so se njeni pripadniki vkrcali na ladjo Handala, s katero so aktivisti poskušali prebiti blokado oblegane Gaze. Zajete aktiviste iz organizacije Freedom Flotilla Coalition so nato odpeljali v Ašdod. "Izrael obravnava pridržanje aktivistov, kot da bi v državo vstopili nezakonito – čeprav so bili na silo odpeljani iz mednarodnih voda in proti svoji volji pripeljani v Izrael," je v nedeljo sporočil neprofitni pravni center Adala, potem ko so se njihovi odvetniki lahko srečali s pridržanimi.

"Oblasti so jim ponudile dve možnosti: da privolijo v t. i. "prostovoljno deportacijo" ali da ostanejo v priporu in se zglasijo pred sodiščem, ki bo odločilo glede nadaljnjega pridržanja in kasnejše deportacije," je še sporočila organizacija Adala, ki se sicer ukvarja z zaščito pravic arabskih manjšin v Izraelu.

Trije pridržani aktivisti naj bi že privolili v deportacijo, med njimi francoska poslanka Gabrielle Cathala iz vrst leve stranke Nepokorna Francija (LFI). Med pridržanimi sta tudi dva izraelsko-ameriška državljana, ki ju je policija po zaslišanju izpustila, navaja AFP. Še 12 drugih aktivistov pa ni privolilo v "prostovoljno deportacijo" in v priporu čakajo na zaslišanje pred sodiščem, med njimi še ena francoska poslanka Emma Fourreau (LFI).

Aktivisti prek pravnih zagovornikov vztrajajo, da so jih Izraelci pridržali med "civilno mirovno misijo" ter da jih zadržujejo in obravnavajo nezakonito. Pred sobotnim vkrcanjem izraelskih sil na njihovo ladjo Handala so sporočili, da bodo gladovno stavkali, če bodo Izraelci prestregli njihovo ladjo.

Handala se je sredi julija na pot s Sicilije proti Gazi podala dober mesec po tem, ko so izraelske sile v mednarodnih vodah prestregle ladjo Madleen z 12 potniki, ki so bili s simbolično količino humanitarne pomoči prav tako namenjeni v Gazo. Izrael je tudi takrat vse potnike zajel in jih sčasoma deportiral. Med njimi sta bili tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg in francoska evroposlanka Rima Hassan.

Izraelska vojska s "humanitarnimi premori" med obstreljevanjem delov Gaze omogoča omejene dostave pomoči v razdejano palestinsko enklavo, ki se spoprijema s hudo krizo, stradanjem in pomanjkanjem osnovnih dobrin. Združeni narodi pozdravljajo priložnost za dostavo pomoči, ki jo je Izrael do zdaj blokiral, vendar opozarjajo, da bo treba storiti še več.

Ob prvem dnevu premorov je v Gazo prispelo 120 tovornjakov s humanitarno pomočjo. Foto: Reuters Izraelska vojska naj bi danes v skladu z nedeljskimi napovedmi drugi dan zapored uvedla premore med vojaškimi operacijami na treh naseljenih območjih v Gazi, poročajo tuje tiskovne agencije in britanski BBC. Te deseturne premore naj bi izvajali vsakodnevno, ob tem pa vzpostavili varne poti za humanitarne konvoje in tako omogočili dostavo pomoči obupanim Palestincem. Izraelske oblasti so danes sporočile, da je v nedeljo ob prvem dnevu premorov v Gazo prispelo 120 tovornjakov s humanitarno pomočjo.

Pomoč danes prav tako že prihaja v Gazo, vendar prepočasi, opozarjajo lokalni viri in človekoljubne organizacije. Po navedbah palestinskih oblasti je v enklavo od jutra do zdaj prispelo manj kot sto tovornjakov s pomočjo, potrebovali pa bi jih 600 na dan. "Potrebujemo trajne in hitre ukrepe, vključno s hitrejšim izdajanjem dovoljenj za konvoje s pomočjo, več voženj na dan do mejnih prehodov, da lahko prevzamemo tovor, varne poti in konec napadov na ljudi, ki prihajajo po hrano," je dejal generalni podsekretar ZN za humanitarne zadeve Tom Fletcher.

Združeni narodi so pred tem v nedeljo pozdravili izraelsko uvedbo humanitarnih premorov in dejali, da bodo v tem času skušali doseči čim več sestradanih ljudi. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je dejal, da je Izrael kot okupacijska sila v Gazi dolžan zagotoviti zadostno količino hrane. "Otroci stradajo in umirajo pred našimi očmi. Gaza je distopično prizorišče smrtonosnih napadov in popolnega uničenja," je dodal.

"Premori niso dovolj, da bi ublažili potrebe ljudi, ki v Gazi obupno trpijo," je medtem v nedeljo dejal britanski zunanji minister David Lammy. Izraelsko napoved t. i. humanitarnih premorov je označil za "ključno, vendar bistveno prepozno".

Po podatkih ZN kar tretjina prebivalstva na območju Gaze že več dni ni jedla, okoli 470 tisoč ljudi pa trpi za lakoto, ki ima lahko za posledico smrt. Po navedbah Svetovnega programa ZN za hrano (WFP) je mesečno potrebnih več kot 62 tisoč ton pomoči v hrani, da bi zadostili potrebam v enklavi. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ob tem opozarja, da stopnja podhranjenosti v Gazi dosega skrb vzbujajoče ravni, še zlasti med majhnimi otroki in dojenčki.

Kljub izraelskim premorom je bilo danes po navedbah prič v palestinski enklavi znova ubitih najmanj 12 ljudi, še več je ranjenih, navajata nemška tiskovna agencija dpa in katarska televizija Al Jazeera. Poročajo tudi o novih primerih streljanja na Palestince med čakanjem na humanitarno pomoč.