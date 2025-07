Izraelska vojska naj bi v več delih Gaze začasno prekinila operacijo

Izraelska vojska je danes sporočila, da bo odslej na določenih območjih v Gazi čez dan veljal "taktičen premor" v vojaških operacijah. Prekinitev naj bi veljala "vsak dan do nadaljnjega obvestila", razlogi zanjo pa naj bi bili humanitarne narave, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC.

Kot je sporočila vojska, bo premor "vsak dan do nadaljnjega obvestila" veljal na območjih, kjer izraelske sile trenutno ne delujejo – to naj bi bili območji Al Mavasi in Deir al Balah ter mesto Gaza.

Prekinitev naj bi začela veljati danes ob 10. uri po lokalnem oz. 9. uri po srednjeevropskem času, vsak dan pa naj bi trajala do 20. ure po lokalnem oz. 19. ure po srednjeevropskem času, navaja AFP.

Omogočen bo varen prehod humanitarnih konvojev

Razlogi za to odločitev naj bi bil humanitarne narave. Vojska je ob tem napovedala, da bo za varen prehod humanitarnih konvojev vzpostavila tudi določene varne poti, ki naj bi bile odprte med 6. in 23. uro.

Kot je pojasnila, je odločitev usklajena z Združenimi narodi in mednarodnimi humanitarnimi organizacijami. Sama bo medtem nadaljevala aktivnosti proti "terorističnim organizacijam" v od vojne razdejani enklavi, poroča BBC.

V predhodni izjavi je vojska zatrdila, da je v Gazo nedavno iz zraka dostavila sedem paketov pomoči, ki naj bi vsebovali moko, sladkor in konzervirano hrano. Palestinska stran se na te navedbe še ni odzvala.