Iran objavil seznam: To so ljudje, ki jih bomo ubili

Na grafičnem prikazu domnevnih tarč iranskega režima so ob Kacu, ki je poimenovan minister za teror, še izraelski premier Benjamin Netanjahu, general Ejal Zamir, načelnik generalštaba IDF, nekdanji prvi mož izraelske policije Kobi Šabtaj, poveljnik izraelskih zračnih sil Tomer Bar in še nekateri drugi izraelski politiki, ki so imeli vidne vloge tako v nedavnih izraelskih napadih na Iran kot v vojni v Gazi.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac Foto: Guliverimage

Kameneju svetujem, naj pozorno posluša, ko bo naslednjič pokukal iz svojega bunkerja

Izraelski obrambni minister Kac je na družbenem omrežju X delil fotografijo, ki naj bi zaokrožila po iranskih oziroma proiranskih kanalih na Telegramu, povezanih z iranskim režimom. V objavi naj bi ajatolo Kameneja pozval, naj bo naslednjič, ko pokuka iz svojega bunkerja, zelo previden in naj pozorno posluša, ali se na nebu morda sliši kakšno brenčanje, kjer naj bi ga čakali "sodelujoči v Rdeči poroki".

איראן מפרסמת את רשימת הבכירים בצמרת המדינית ביטחונית בישראל המיועדים לחיסול.

אני מציע לדיקטטור האיראני חמינאי שכשהוא יוצא מהבונקר שירים מידי פעם מבט לשמיים ויקשיב טוב לכל זמזום.

משתתפי "חתונה אדומה" מחכים לו שם. pic.twitter.com/Ojf8Km5Iay — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 11, 2025

Kac je s tem najverjetneje namigoval, da bi ajatola lahko postal tarča izraelskega brezpilotnega letalnika (ali morda vodene rakete).

Ime Operacija Rdeča poroka – gre za izraz, izposojen iz televizijske serije Igra prestolov – je Izrael nadel vojaški akciji v prvih urah 12-dnevne junijske vojne med Iranom in Izraelom. Šlo je za atentate na številne visoke iranske vojaške poveljnike in vodje iranskega jedrskega programa, pri katerih so bili uporabljeni droni oziroma vodene rakete.