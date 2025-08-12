Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
12. 8. 2025,
16.46

Gaza Vojna v Izraelu Izrael Iran

Torek, 12. 8. 2025, 16.46

1 ura, 2 minuti

Iran objavil seznam: To so ljudje, ki jih bomo ubili

Iran seznam | Domnevni iranski seznam visokih izraelskih funkcionarjev, ki naj bi bili tarče poskusov atentatov iranskega režima. | Foto X / Israel Katz

Domnevni iranski seznam visokih izraelskih funkcionarjev, ki naj bi bili tarče poskusov atentatov iranskega režima.

Foto: X / Israel Katz

Iran je po navedbah izraelskega obrambnega ministra Izraela Kaca objavil seznam visokih izraelskih političnih funkcionarjev, ki jih namerava umoriti režim iranskega ajatole Alija Kameneja.

Novice Visoki iranski uradnik objavil fotografijo jedrskega napada na Izrael

Na grafičnem prikazu domnevnih tarč iranskega režima so ob Kacu, ki je poimenovan minister za teror, še izraelski premier Benjamin Netanjahu, general Ejal Zamir, načelnik generalštaba IDF, nekdanji prvi mož izraelske policije Kobi Šabtaj, poveljnik izraelskih zračnih sil Tomer Bar in še nekateri drugi izraelski politiki, ki so imeli vidne vloge tako v nedavnih izraelskih napadih na Iran kot v vojni v Gazi.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac | Foto: Guliverimage Izraelski obrambni minister Izrael Kac Foto: Guliverimage

Kameneju svetujem, naj pozorno posluša, ko bo naslednjič pokukal iz svojega bunkerja

Izraelski obrambni minister Kac je na družbenem omrežju X delil fotografijo, ki naj bi zaokrožila po iranskih oziroma proiranskih kanalih na Telegramu, povezanih z iranskim režimom. V objavi naj bi ajatolo Kameneja pozval, naj bo naslednjič, ko pokuka iz svojega bunkerja, zelo previden in naj pozorno posluša, ali se na nebu morda sliši kakšno brenčanje, kjer naj bi ga čakali "sodelujoči v Rdeči poroki". 

Kac je s tem najverjetneje namigoval, da bi ajatola lahko postal tarča izraelskega brezpilotnega letalnika (ali morda vodene rakete).

Ime Operacija Rdeča poroka – gre za izraz, izposojen iz televizijske serije Igra prestolov – je Izrael nadel vojaški akciji v prvih urah 12-dnevne junijske vojne med Iranom in Izraelom. Šlo je za atentate na številne visoke iranske vojaške poveljnike in vodje iranskega jedrskega programa, pri katerih so bili uporabljeni droni oziroma vodene rakete. 

Gaza Vojna v Izraelu Izrael Iran
