Mladi slovenski vratar Tai Žnuderl se seli k zagrebškemu Dinamu, s katerim je podpisal večletno pogodbo, so v ponedeljek potrdili v klubu iz hrvaške prestolnice.

Žnuderl je prve je nogometne korake naredil v Mariboru, že s 15 leti pa se je preselil k portugalski Bragi, za katero je nazadnje branil v ekipi do 19 let in z njo osvojil naslov prvaka na Portugalskem. Tudi v Dinamu bo slovenski vratar začel v mladinski ekipi.

Mladi i iznimno talentirani vratar Tai Žnuderl novi je član Dinama! 🦁🧤



Žnuderl je rođen 21. siječnja 2007. godine u Mariboru. Prve nogometne korake načinio je u popularnom klubu iz rodnog grada, a s navršenih 15 prešao je u akademiju portugalske Brage gdje je s U-19 momčadi… pic.twitter.com/YwGK5heVaO — GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 28, 2025

"Neverjeten občutek je priti sem in tega se zelo veselim. Vsi dobro vemo, kako velik klub je Dinamo, kar sem sam začutil že ob prihodu. Vsi so me takoj sprejeli za svojega, kot da sem tukaj od vedno," je bil zadovoljen z novo sredino tudi Žnuderl, ki ga je v Bragi treniral Eduardo Carvalho.