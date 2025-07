"Valeriju Kolotilu je bil na današnji skupščini kluba s stoodstotno podporo potrjen nov mandat na mestu predsednika Nogometnega kluba Celje za obdobje prihodnjih štirih let," so pri NK Celje zapisali na družbenem omrežju.

Francoz okrepil Bravo

Nzuzi je nogometno pot začel pri Nanterru, nato pa nadaljeval v mladinskih selekcijah Paris Saint-Germaina, Puteauxa in Torcyja, preden se je leta 2016 pridružil akademiji Saint-Etienna, s katerim je maja lani podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo, so zapisali pri Bravu in dodali, da je nogometaš prvoligaški debi doživel avgusta lani na tekmi z Monacom.

Foto: Nk Bravo

"Zelo vesel sem, da sem v Sloveniji, v Ljubljani. Zame je podpis pogodbe z Bravom sijajna priložnost. Prvi stik s športnim direktorjem in trenerjem je bil zelo pozitiven in mi je dal dodatno samozavest. Želim se dokazati, izkoristiti priložnost in dati vse za nov klub. Nekaj novih soigralcev že poznam. Pogovarjal sem se z Venustom Baboulajem in komaj čakam, da spoznam še ostale in začnem s treningi," je povedal novinec v klubu iz Šiške.

Športni direktor kluba Dejan Močnik je poudaril, da so pripeljali igralca z izkušnjami na najvišji ravni evropskega nogometa. "Saint-Etienne je tradicionalen francoski klub, prvi, ki je prišel do desetih naslovov francoskih državnih prvakov. Zaigrati na članski ravni za tak klub je velika stvar. Marwann prihaja z zvenečim pedigrejem, ampak vemo, da bo potreboval čas, da se prilagodi na novo okolje, nov način dela in na novo ekipo," je dodal.

Bravo je pred tem malo kadroval, poleti je pripeljal še Marka Kerina in Aldina Jakupovića.