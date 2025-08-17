V Mariboru se držijo za glavo: "To je zelo boleče"

Nogometaši Maribora so na večerni sobotni tekmi 1. SNL po infarktni končnici s 3:3 remizirali z Bravom, čeprav so po 79 minutah igre vodili s 3:1. Na koncu so še drugič v sezoni podpisali le pod točko, z odigrano tekmo več pa za vodilnim Celjem zaostajajo štiri točke. "Razočaranje, veliko razočaranje, ki ga ne moremo in ne želimo skriti," je po koncu za klubsko spletno stran dejal strateg Mariborčanov Tugberk Tanrıvermis.

Mariborčani po sobotni preizkušnji 1. SNL niso imeli razlogov za zadovoljstvo. Nasprotno, v štajerski zasedbi so objokovali zamujeno priložnost za nove tri točke, potem ko so v 79. minuti povedli s 3:1 in je delovalo, da je zmaga tako rekoč v mariborskem žepu. V prvem polčasu je sicer povedel Bravo, natančen je bil Sandi Nuhanović, ki je z nizkim strelom z 18 metrov premagal Ažbeta Juga za 1:0. Tudi na račun tega in predvsem neprepričljive predstave so si domači ob koncu prvega polčasa prislužili žvižge navijačev, domači strateg je zato že na začetku drugega polčasa opravil tri menjave in spremenil igralni sistem.

Zatem je sledil preobrat. Eric Taylor je v 48. minuti razveselil domače navijače, ko se je odločil za strel s približno 25 metrov in zadel v malo mrežico Bravovih vrat. Spremembe so znova obrodile sadove v 52. minuti, ko je po podaji Mbine kar precej z desne strani v nasprotni kot vrat gostov zadel Tetteh za preobrat in 2:1. Tetteh pa je v 79. minuti povišal na 3:1, ko je iz bližine unovčil podajo Bumbića z leve strani. Ko se je zdelo, da je tekma odločena, pa so si domači privoščili nekaj usodnih napak. Bravo je v 87. minuti po Bumbićevem igranju z roko zmanjšal zaostanek z bele pike, ko je zadel Baboula, v 94. minuti pa je mladi Rok Kopatin dosegel svoj prvenec v prvi ligi za končnih 3:3, ko je iz bližine izkoristil slabo izbijanje.

Bravo je povedel z 1:0, nato prejel tri zadetke, v končnici pa zadel še dvakrat. Foto: Jure Banfi

"Razočaranje, veliko razočaranje, ki ga ne moremo in ne želimo skriti. Želeli smo zmagati na domačem igrišču, kar nam v tej sezoni še ni uspelo, zato se je še težje sprijazniti z razpletom. Žal pa smo si privoščili napake, ki se ne smejo zgoditi na tej ravni. Ko dobiš gol v zadnji akciji na tekmi, je zelo boleče," je zamujeno po srečanju za klubsko spletno stran objokoval trener štajerske zasedbe Tugberk Tanrıvermis.

"Zgodili sta se napaki, ki si ju ne bi smeli dovoliti"

Ta je pokomentiral tudi situaciji v zadnjih minutah, ko je Bravo prišel do izenačenja. "Vsako poglavje moramo oddelati 100%, ta dva odziva v končnici nista pomenila realne podobe. Se pa zavedamo, da bi se lahko boljše odzvali, morali bi se boljše odzvati. Tekme nismo začeli, kot bi si želeli. Potem smo našli ravnovesje in si priigrali nekaj priložnosti še pred koncem prvega polčasa. Med odmorom smo opravili nekaj menjav, zamenjali sistem in igrali z dvema napadalcema. Zadeli smo trikrat, lahko bi še kdaj. Bravo nas ni ogrožal v tem obdobju, toda v končnici sta se nam zgodili napaki, ki si ju ne bi smeli dovoliti in prelahko smo izpustili dve točki iz rok, o tem ni dvoma," je še dodal turški strateg.

Foto: Jure Banfi

"Odgovornost je skupna, ampak, razumljivo, sem jaz tisti, ki je prvi odgovoren," je še dodal Tanrıvermis. "Ni izgovorov, bili smo dolžniki zaradi slabšega začetka in bi morali zmagati. Zdaj pa moramo nadaljevati z delom in poskrbeti, da bomo uspešnejši na naslednji tekmi. Nimamo več pravice do spodrsljaja," je še dodal turški strateg, ki je od prevzema Maribora s štajerskim klubom ekspresno že v prvem dejanju sklenil kvalifikacije za konferenčno ligo, kjer je bil boljši madžarski Paks, po petih krogih 1. SNL pa je mariborska zasedba pri dveh zmagah, dveh remijih in enem porazu, kar zagotovo ne zadovoljuje velikih apetitov štajerskih privržencev.

