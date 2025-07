Aljoša Matko že zabija za svoj novi klub #video

Uvodna tekma nove sezone prve madžarske nogometne lige je bila odigrana v petek zvečer, ko je Ujpest gostil DVTK in ga premagal s 3:1. Tekma je bila zanimiva tudi s slovenskega zornega kota, saj so bili zanjo prijavljeni trije slovenski nogometaši. Barve Ujpesta branita Aljoša Matko in Milan Tučić, za ekipo iz Diosgyorja pa nastopa Rudi Požeg Vancaš. Tokrat je na zelenico stopil samo Matko, ki je odigral celotno srečanje. In dosegel tudi svoj prvi gol na Madžarskem, za končni izid 3:1. Po predložku v kazenski prostor je lepo zadel z glavo.

Poglejte Matkov gol z glavo za končni izid 3:1:

Matko je v prejšnji sezoni igral za Celje in na 56 tekmah v vseh tekmovanjih zabil 15 golov (sedem v prvi ligi). Še uspešnejši je bil sezono prej, ko je dal v prvi ligi na 26 tekmah kar 18 golov (14 pa v sezoni 2022/2023). Pred Celjem je krajši čas nastopal za Olimpijo, pred leti pa je gole dosegal tudi za Maribor. Trener Ujpesta je trener, ki ga pozna že iz Celja, Damir Krznar.

V svoji novi sredini zabija tudi najboljši strelec prejšnjega slovenskega prvenstva, Avstrijec Raul Florucz. Za Olimpijo je dal 15 golov. Zdaj je na debiju za belgijski Union Saint-Gilles zadel za remi proti Antwerpu (1:1).