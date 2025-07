Celjani so se veselili sladke zmage. Foto: Jure Banfi Kot so pojasnili v celjskem kolektivu, se je Simon Sluga poškodoval na nedeljski tekmi v Ljudskem vrtu ob zmagi proti Mariboru z 2:1. "Zmaga na štajerskem derbiju je žal terjala svoj davek - Simon Sluga bo z igrišč odsoten dva do tri mesece. V 88. minuti je naš vratar ob trku z nasprotnikom utrpel poškodbo roke, a vseeno stisnil zobe in ekipi pomagal do zmage," so zapisali pri Celju.

Dvaintridesetletni Sluga je Celje okrepil pred to sezono, tako kot tudi 22-letni Žan Luk Leban, ki mu bo trener Albert Riera najverjetneje zdaj namenil vlogo prvega vratarja. Na vratarskem položaju imajo Celjani še 19-letnega Luko Kolarja. Pred sezono so se odrekli uslugam dolgoletnega vratarja in kapetana 38-letnega Matjaža Rozmana.

Sluga, ki šteje 32 let, je sicer v Celje prišel pred manj kot mesecem dni. S klubom iz knežjega mesta je sklenil pogodbo do 30. junija 2027. Porečen, ki je mladinski staž oddelal pri Rijeki, je nazadnje igral za Maccabi Tel Aviv.