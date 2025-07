"Še enkrat več v tej pisarni Ljudskega vrta," je po zmagi Celja nad Mariborom na Instagramu med drugim sporočil strateg Celja Albert Riera, ki zaradi kazni še iz pretekle sezone v Ljudskem vrtu ni mogel voditi svoje ekipe, ki pa se je v svojem prvem dejanju nove sezone podpisala pod prve tri točke. Pred domačimi navijači so sicer povedli Mariborčani, potem ko je v 36. minuti po prodoru mrežo zatresel Patrick Mbina. A Celjani so v drugem polčasu skovali preobrat, v 56. minuti je Mario Kvesić z natančnim udarcem z roba kazenskega prostora poskrbel za 1:1. Nato so Celjani zadeli še enkrat, v 77. minuti je bil po podaji Nikite Josifova nazaj do Nieta Španec natančen in je poskrbel za popoln preobrat.

Na zadnjih štirih srečanjih v domovanju Maribora so se tako Celjani podpisali še pod tretjo zmago, Riera pa je kot trener Olimpije in nato Celja na 12 medsebojnih tekmah slavil kar devet zmag, dvakrat se je podpisal pod remi, le enkrat pa je izgubil. Ob tem dosežku se je po plečih potrkal tudi po nedeljski zmagi. Ob tem je na Instagramu še dodal: "Preprosto, Celje je bilo boljše," zraven pa je čestital svojim varovancem in dodal fotografijo statistike tekme, s katere je razvidno, da je bilo Celje v nedeljo veliko nevarnejši nasprotnik, med drugim so devetkrat sprožili v okvir vrat nasprotnika, Maribor pa štirikrat. "Zadnji štirje štajerski derbiji v Ljudskem vrtu? Tri zmage (in remi). Celjska Štajerska!" pa so ob zmagi zapisali na socialnih omrežjih lanskega četrtfinalista konferenčne lige.

Turek debitiral s porazom

S porazom pa je na drugi strani svojo trenersko pot na klopi Maribora odprl Turek Tugberk Tanrivermis, ki je po koncu lanske sezone zamenjal Boštjana Cesarja. Maribor je sicer v sodnikovem dodatku dvakrat zadel, a si je pri prvem golu Benjamin Tetteh ob strelu iz bližine pomagal z roko in po posredovanju Vara zadetek ni obveljal. Tri minute pozneje so Mariborčani dosegli še en gol, uspešen je bil Nejc Viher, toda tudi ta ni obveljal, tokrat zaradi igre z roko Tetteha ob podaji.

Oba zadetka sta po srečanju sprožila kar nekaj dvignjenih obrvi, dogajanje pa je za klubsko stran Maribora pokomentiral tudi Tanrivermis. "Nisem videl, da bi se Celjani preveč pritoževali ob naših doseženih zadetkih, to sem dejal tudi sodnikom. Toda moramo spoštovati in sprejeti sodniške odločitve. Ostaja pa grenak priokus, saj bi si po prikazanem zaslužili vsaj točko," je po koncu dejal turški trener.

"Prva tekma je vedno specifična, žal nismo dosegli našega cilja ob otvoritvi sezone. Želeli smo zmagati, z našim vloženim trudom si nismo zaslužili poraza. Lahko bi vsaj remizirali v zadnjih minutah, ko smo dosegli dva zadetka, ki pa sta bila razveljavljena in ju velja dobro analizirati. Igralci so se trudili po najboljših močeh, tega jim ne gre oporekati. Gre za proces, v katerem bomo postali boljši. Upam, da že kmalu. To je bila šele prva tekma v sezoni, po kateri je treba čestitati tekmecem. Pred nami je še 35 prvenstvenih tekem, ko moramo biti uspešnejši in doseči največ, kar lahko, naši cilji pa ostajajo nespremenjeni," je še dodal strateg Maribora, ki je prepričan, da bo njegova ekipa še dvignila nivo igre.

"Več trenutkov visokega presinga, v tem delu igre bomo skušali napredovati v prihodnjih tednih. Bila je prva tekma v sezoni, zadeve, razumljivo, še niso na želeni ravni. Veliko je novih igralcev v ekipi, nekateri so se pozno priključili in so z nami opravili šele nekaj treningov. Izpostaviti pa moram izjemno podporo navijačev. Zbrali so se v velikem številu in se jim zahvaljujemo za energijo s tribun. Upam, da bomo z rezultati, ki jih bomo dosegali že od naslednje tekme, vsem skupaj omogočali več razlogov za zadovoljstvo," je še dodal Tanrivermis.

Obe ekipi med tednom že čakata preizkušnji v evropskih tekmovanjih. Maribor bo v kvalifikacijah za konferenčno ligo v četrtek gostoval pri madžarskem Paksu, Celje pa bo v boju kvalifikacij za ligo Europa isti dan gostil ciprsko AEK Larnaco.

