Udarec za slovensko stroko. Tujcev dvakrat več kot leto poprej!

Danes se začenja nova sezona 1. SNL, v kateri bo naslov prvaka branila Olimpija. Poletni prestopni rok je poskrbel za številne spremembe, največ so si jih privoščili Celjani, ki se želijo pod vodstvom Alberta Riere vrniti na slovenski prestol. Poleti je prišlo do kopice trenerskih menjav, razmerje domačih in tujih strategov pa se je za razliko od prejšnje sezone obrnilo v prid legionarjem. Krajšo je tako potegnila domača trenerska stroka. Kaj vse se je še spremenilo pri udeležencih Prve lige Telemach? Preverite!

Nova sezona prinaša številne spremembe. Dogaja se marsikaj, za razliko od prejšnje sezone se je zamenjalo ogromno trenerjev. Novega imata tudi najboljša slovenska kluba v prejšnji sezoni, to sta prvak Olimpija (Portugalec Jorge Simao je nasledil Španca Victorja Sancheza, a na evropski uverturi z neuspehom in neprepričljivo igro proti Kairatu ni navdušil) in podprvak Maribor (Turek Tugberk Tanrivermis je nasledil Boštjana Cesarja, a bo nastope v Evropi začel šele prihodnji teden), spremembe pa so se zgodile tudi pri Radomljah (Makedonec Jugoslav Trenčovski je nasledil Darjana Slavica) in Domžalah, kjer je Antona Žlogarja nasledil anonimni Španec Emilio Millan. S tem se je jeziček na tehtnici trenerjev prvoligaških klubov dokončno prevesil v korist tujcev.

Aleš Arnol je eden izmed dveh strategov v 1. SNL, ki vodi klub neprekinjeno že dobro leto. Drugi je strateg Primorja Milan Anđelković. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V 1. SNL tako deluje kar šest gostujočih trenerjev (delujejo pri Olimpiji, Mariboru, Celju, Muri, Radomljah in Domžalah), čast domače stroke pa rešujejo le še štirje. To so Slaviša Stojanović (Koper), ki je prevzel vodenje kanarčkov v zadnjem delu spomladanskega dela in sploh ni doživel poraza, Aleš Arnol (Bravo) in Milan Anđelković (Primorje), ki sta edina v 1. SNL, ki delujeta neprekinjeno v istem prvoligaškem klubu že vse od začetka prejšnje sezone, ter 43-letni strateg povratnika med elito Jura Arsić (Aluminij).

Mladi slovenski trener Jura Arsić, ki se je kot igralec najdlje dokazoval pri ptujski Dravi, je popeljal Aluminij v prvo ligo. Foto: NK Aluminij

Za primerjavo, ko se je začela sezona 2024/25, je v 1. SNL delovalo kar sedem domačih prvih trenerjev (Maribor, Bravo, Koper, Mura, Domžale, Primorje in Radomlje), legionarski kruh pa so okušali le trije (Olimpija, Celje in Nafta), od tega dva Španca in Madžar. Zdaj je marsikaj drugače. Vodstva slovenskih prvoligašev, ki jih vse bolj sestavljajo tujci, raje izbirajo tuje stratege. V novo sezono 1. SNL jih bo tako vstopilo šest. Dva Španca, Portugalec, Turek, Srb in Makedonec.

Olimpija – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Olimpijo 21. junij Vardar Skopje (SMk – 1. liga) 2:0 Diogo Pinto, Tamm 25. junij MTK Budimpešta (Mad – 1. liga) 3:3 Muhamedbegović, Durdov, Motika 1. julij Vlazznia Skader (Alb – 1. liga) 4:0 Tamm 2, Marin, Durdov 2. julij CSKA Sofija (Bol – 1. liga) 3:0 Ačimović, Doffo, Tamm 9. julij Ilirija (Slo - 2. liga) 2:2 Durdov 2

Olimpija v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Jorge Simao/Por (trener), Dimitar Mitrovski/SMk (Varaždin/Hrv), Jošt Urbančič (Viking/Nor), Veljko Jelenković/Bol (Slavia Sofija/Bol), Jan Gorenc (KAS Eupen/Bel), Diga/Por (Feirense/Por), Frederic Ananou/Tog (Regensburg/Nem), Matevž Dajčar (Atalanta U-23/Ita), Marat Žlibanović/Hrv (Gabela/BiH), Nemanja Motika/Srb (Greuther Fürth/Nem – konec posoje), Admir Bristrić/BiH (Polissya/Ukr – konec posoje), Tihomir Maksimović (Slovan – konec posoje) Odhodi:

Victor Sanchez/Špa (trener), Raul Florucz/Avt (Union St. Gilloise/Bel), Marcel Ratnik (Al Ain/ZAE), Justas Lasickas/Lit (Rijeka/Hrv), David Sualehe/Por (Noah/Arm), Jorge Silva/Por (brez kluba), Denis Pintol (Primorje – posoja), Aldin Jakupović (Bravo)

Maribor – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Maribor 20. junij Rače (Slo – 4. liga) 1:0 Mbina 28. junij Vardar Skopje (SMk – 1. liga) 5:0 Mbina 3, J. Repas, Komaromi 5. julij Aluminij (Slo – 1. liga) 2:1 Grlić, J. Repas 5. julij Bistrica (Slo – 2. liga) 8:0 Soudani 3, Ž. Repas 2, Mbina, Novak, Milošević 12. julij CSKA Sofija (Bol – 1. liga) 1:1 Širvys

Maribor v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Benjamin Tetteh/Gan (Metz/Fra), Mark Španring (Bravo), Isaac Tshipamba/Fra (QRM/Fra), Mohamed Bamba/Fra (Martigues/Fra), Orphe Mbina/Gab (Leiria/Por – konec posoje), Čedomir Bumbić/Avt (First Vienna/Avt), Gregor Sikošek (Gorica/Hrv – konec posoje), Lan Vidmar (Koper – konec posoje), Behar Feta/SMk (Domžale – konec posoje), Marcos Tavares ml. (Bistrica – konec posoje), Patrik Katič (Krka – konec posoje), Karol Borys/Pol (Westerlo/Bel), Eric Taylor/Gan (Kongsvinger/Nor) Odhodi:

Josip Iličić (Koper), Martin Milec (Rače), Blaž Vrhovec (konec kariere), Marko Božić/Avt (Erzurumspor/Tur), Menno Bergsen/Niz (Helmond Sport/Niz), Andre Sousa (brez kluba), Bartug Elmaz/Tur (Fenerbahče/Tur – konec posoje), Kai Meriluoto/Fin (HJK Helsinki/Fin – konec posoje), Brin Horvat (Beltinci), Luka Poredoš (Nafta)

Koper – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Koper 2. julij Vardar Skopje (SMk – 1. liga) 2:0 Sule, Longonda, Manseri, D. Jurić 24. junij Vllaznia Skader (Alb – 1. liga) 5:3 D. Jurić 3, Sule 26. junij Brinje Grosuplje (Slo – 2. liga) 0:1 / 28. junij Čukarički Beograd (Srb – 1. liga) 0:1 / 4. julij Opatija (Hrv – 2. liga) 4:1 Bohar 2, D. Jurić, Manseri

Koper v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Josip Iličić (Maribor), Charles Divialle (Metz II/Fra), Jasmin Čeliković/BiH (Akhmat Grozny/Rus), Brice Negouai/Fra (Villefranche/Fra), Tim Štrasberger (Gorica – konec posoje), Enej Marsetič (Bistrica – konec posoje), Mukadas Abdul Samed/Gan in Ilan Bacha/Fra (oba Dekani – konec posoje), Žan Žabkar (Dekani) Odhodi:

Denis Popović (brez kluba), Jan Koprivec (brez kluba), Enej Jelenič (Novara/Ita – konec posoje), Anel Zulić (Viborg/Dan – konec posoje), Di Mateo Lovrić/Hrv (brez kluba), Gabriel Groznica/Hrv (Ferizaj/Kos), Nikola Krajinović/Hrv (brez kluba), Wisdom Sule/Nig (Aluminij – posoja), Miloš Medić (brez kluba), Emar Redžić (brez kluba), Lan Vidmar (Maribor – konec posoje)

Celje – odigrana pripravljalna tekma:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Celje 2. julij Čukarički Beograd (Srb – 1. liga) 1:2 Vuklišević

Celje v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Danijel Šturm (Domžale), Simon Sluga/Hrv (Maccabi Tel Aviv/Izr), David Castro/Špa (Racing Ferrol/Špa), Žan Luk Leban (Everton U-21/Ang), Andrej Kotnik (Dalian K'un City/Kit), Darko Hrka (Nafta), Gašper Vodeb (Tabor Sežana), Franko Kovačević/Hrv (Wehen Wiesbaden/Nem), Milot Avdyli/Kos (Vorskla Poltava/Ukr), Ivica Vidović/Hrv (Triglav Kranj), Slavko Bralić/Hrv (Gorica – konec posoje), Florjan Jevšenak (Dravinja – konec posoje), Lucas Mačak (Gorica – konec posoje), Stian Džumhur in Sen Džumhur (oba Rudar Velenje – konec posoje), Aljaž Krefl (Aluminij – konec posoje), Anel Islamagić (Slovan – konec posoje) Odhodi:

Svit Sešlar (Eyüpspor/Tur – konec posoje), Tamar Svetlin (Korona Kielce/Pol), Aljoša Matko (Ujpest/Mad), Klemen Nemanič (Dunajska Streda/Slk), Logan Delaurier-Chaubet/Fra (Almere City/Niz – konec posoje), Nino Kouter (Mura), Inigo Eguaras/Špa (brez kluba), Edmilson/Bra (Kairat Almaty/Kaz), Egor Prutsev/Rus (Crvena zvezda/Srb – konec posoje), Nejc Ajhmajer (Mura), Jošt Pišek (Stal Mielec/Pol), Nikola Ilinčić (brez kluba), Miha Sitar (Ilirija), Matjaž Rozman (Aluminij)

Bravo – odigrani pripravljalni tekmi:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Bravo 2. julij Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga) 1:4 Stanković 6. julij Krivbas (Ukr – 1. liga) 0:1 / 13. julij Rijeka (Hrv – 1. liga) 1:2 Jovan

Bravo v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Luka Kerin (Mura), Aldin Jakupović (Olimpija), Lan Hribar (Slovan – konec posoje), Mark Kerin (Dinamo Zagreb U19/Hrv) Odhodi:

Mark Španring (Maribor), Matija Orbanić/Hrv (Erzurumspor/Tur), Ivan Delić/Hrv (Šibenik/Hrv – konec posoje), Ange Caumesan N'Guessan/Fra (Torino/Ita – konec posoje)

Primorje – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Primorje 19. junij Arges Pitesti (Rom – 1. liga) 1:2 Gulič 25. junij Petrolul Ploiesti (Rom – 1. liga) 0:4 / 28. junij Rijeka (Hrv – 1. liga) 1:2 Kadrić 5. julij Istra 1961 (Hrv – 1. liga) 1:3 Murillo 6. julij Gorica (Slo – 2. liga) 2:1 12. julij Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga) 1:1 Kadrić 12. julij Budafoki (Mad – 1. liga) 1:5

Primorje v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Para (Amazonas/Bra), Jon Ficko (Slovan), Denis Pintol (Olimpija – posoja), Stefan Melentijević/ČG (Himki/Rus), Gregor Cigoj in Anže Breščak (oba Vipava – konec posoje) Odhodi:

Josip Posavec/Hrv (Rijeka/Hrv – konec posoje), Domagoj Babin/Hrv (brez kluba), Alvaro Uriarte/Špa (brez kluba), Leon Gomez Ferreno/Arg (brez kluba), Radovan Rakić/Srb (brez kluba), Tarik Čandić (Tabor), Festim Shatri/Hrv (Nacional/Por – konec posoje), Samo Matjaž (Brinje)

Mura – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Muro 21. junij Mozirje (Slo – 3. liga) 2:1 Oguche 2 25. junij Budućnost Podgorica (ČG – 1. liga) 1:2 Glavan 28. junij MTK Budimpešta (Mad – 1. liga) 1:2 Vizinger 2. julij Ružomberok (Slk – 1. liga) 0:2 / 5. julij Sturm Gradec (Avt – 1. liga) 2:2 Vizinger, Proleta 12. julij ZTE (Mad – 1. liga) 1:3 Glavan

Mura v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Nino Kouter (Celje), Nejc Dermastija (Ilirija), Nejc Ajhmajer (Celje), Raphael Hofer/Avt (Red Bull Salzburg/Avt), Tomislav Glavan/Hrv (Opatija/Hrv), Faad Sana/BuF (Wolfsberg II/Avt), Niko Kasalo in Henrik Nerguti (oba Beltinci – konec posoje), Luka Turudija (Brinje – konec posoje) Odhodi:

Alin Kumer Čelik (Genoa/Ita), Matic Vrbanec (Iberia 1999/Gru), Jošt Pišek (Stal Mielec/Pol), Žiga Laci (začasen konec kariere), Leard Sadriu/Kos (Argeş Piteşti/Rom), Filippo Tripi/Ita (brez kluba), Gal Kurež (EN Paralimniou/Cip), Massimo Decoene/Bel (Kortrijk/Bel – konec posoje), Luka Jurak/Hrv (Hajduk Split/Hrv – konec posoje), Luka Kerin (Bravo), Edin Julardžija/Hrv (Sarajevo – konec posoje), Tarik Bagola in Vid Šumenjak (oba Beltinci), Mario Mustapić/Hrv (Montana/Bol), Bine Anželj (Radomlje), Nikola Jovićević (Brinje), Nal Lan Koren (Aluminij)

Radomlje – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Radomlje 20. junij Noah (Arm – 1. liga) 1:2 Martinčič 25. junij Arges Pitesti (Rom – 1. liga) 1:2 Kujabi 1. julij Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga) 2:2 Vokić, Malenšek 4. julij Hajduk Split (Hrv – 1. liga) 0:1 / 10. julij Železničar Pančevo (Srb – 1. liga) 1:2 Kukovec 11. julij Slovan Ljubljana (Slo – 2. liga) 0:4 /

Radomlje v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Jugoslav Trenčovski/SMk (trener), Stanislav Krapuhin/Rus (Bistrica), Amadej Marinič (Nafta), Bine Anželj (Mura), Hanan Duraković (Slovan – konec posoje), Enej Klampfer (Ilirija) Odhodi:

Darjan Slavic (trener), Stjepan Davidović (Korona Kielce/Pol), Nemanja Milojević (Lecce U-20/Ita), Uroš Korun (brez kluba), Gaber Dobrovoljc (brez kluba), Miha Kompan Breznik (Spartak Trnava/Slk – konec posoje), Marko Cukon/Hrv (brez kluba), Đorđe Gordić/Srb (Lommel/Bel – konec posoje)

Domžale – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Domžale 21. junij Borac Banjaluka (BiH – 1. liga) 1:3 Dovžan Karahodžić 28. junij Brinje Grosuplje (Slo – 2. liga) 4:2 Vučkić, Kranjčič, Kambič, Junčaj 5. julij Čukarički Beograd (Srb – 1. liga) 2:3 Mlakar, Rantuša Lampreht 11. julij Vukovar (Hrv – 1. liga) 0:0 /

Domžale v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Emilio Millan/Špa (trener), Lucas Erjavšek in Alen Bukovec (oba Bistrica – konec posoje), Vid Štefanec (Tabor – konec posoje), Leon Ivančić/Hrv (Lokomotiva Zagreb U-19/Hrv) Odhodi:

Anton Žlogar (trener), Danijel Šturm (Celje), Bruno Jenjić/Hrv (Posušje/BiH), Behar Feta/SMk (Maribor – konec posoje), Lovro Grajfoner (Panevežys/Lit), Tom Alen Tolić/Hrv (brez kluba), Denny Tiganj (brez kluba), Lovro Štubljar (Empoli/Ita – konec posoje), Ajdin Mulalić (Triglav), Rene Prodanović (brez kluba), Tomi Gobec (brez kluba)

Aluminij – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Aluminij 25. junij Borac Banjaluka (BiH – 1. liga) 0:3 / 28. junij Rapid Bukarešta (Rom – 1. liga) 0:3 / 5. julij Maribor (Slo – 1. liga) 1:2 Stamenković 11. julij Varadžin (Hrv – 1. liga) 0:2 / 12. julij Beltinci (Slo – 2. liga) 2:1 Svržnjak 2