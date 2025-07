Iz Domžal prihajata dve novici: prvoligaš ima novega športnega direktorja Krešimirja Gojuna, obenem pa bo do nadaljnjega domače tekme igral pred prazno glavno tribuno (enako velja za NK Radomlje). To je občina zaprla zaradi poškodbe na strehi.

Občina Domžale in Zavod za šport in rekreacijo Domžale sta do nadaljnjega zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter preprečitve morebitnih nesreč zaprla glavno tribuno na glavnem mestnem stadionu. "Na strehi pokrite zahodne tribune se je zgodila poškodba, zaradi katere na tribuni ni mogoče zagotavljati primerne varnosti za obiskovalce in druge uporabnike. Dodatno lahko varnostne razmere na objektu poslabšajo nepredvidljive vremenske razmere, zato bo tribuna stadiona do nadaljnjega zaprta," so zapisali v sporočilu za javnost.

"O nastali situaciji bomo nemudoma obvestili pristojno gradbeno inšpekcijo. Na podlagi kontrolnega pregleda in predloga sanacijskih ukrepov bomo pripravili načrt sanacije objekta, za obnovo pa bo treba zagotoviti tudi potrebna finančna sredstva," je dejala županja Renata Kosec. "Verjamemo, da novica ne bo razveselila športnih navdušencev in navijačev, a skrb za varnost vseh uporabnikov stadiona in obiskovalcev tekem je na prvem mestu, zato vstop na tribuno do nadaljnjega ne bo mogoč."

Krešimir Gojun Foto: NK Domžale Zgodilo se je tik pred začetkom nove sezone prve lige. Na tem stadionu ne igrajo le Domžale, ampak tudi Radomlje. So pa v domžalskem nogometnem klubu dobili novega športnega direktorja. To je postal Krešimir Gojun. "Ima bogate izkušnje z delom z mladimi igralci, razvojem nogometnih akademij in ustvarjanjem uspešnih sistemov. Ima impresivno kariero v hrvaškem in mednarodnem nogometu, ki traja več kot dve desetletji," so zapisali v sporočilu za javnost.

Delal je v mladinskih selekcijah NK Zagreb in GNK Dinamo. Bil je tudi vodja akademije Al Nassra v Savdski Arabiji, nato pa direktor mladinske šole Hajduka. "V manjših sredinah, kot sta HNK Zadar in NK Kustošija, je še naprej uspešno vodil športni sektor, popeljal mlajše ekipe na najvišjo raven tekmovanja in konkuriral velikim klubom, hkrati pa realiziral odmevne prestope mladih talentov v tujino," so o njegovih zadnjih službah zapisali pri NK Domžale.

Po prekinitvi pogodbe Tončiju Žlogarju so Domžale novega trenerja dobile šele pred štirimi dnevi. To je postal Španec Emilio Millan. Prvo ligo začenjajo to soboto v Ajdovščini proti Primorju, prvo domačo tekmo pa bodo igrali 27. julija proti Mariboru. V Domžalah se sicer v petek zvečer začenja nova sezona prvoligaškega plesa, ko bodo Radomlje gostile Aluminij.

V Radomljah zaskrbljeni za prihodnost svojega kluba

"Uporaba nogometnega igrišča je dovoljena v primeru tekem zaprtega tipa," je Zavod za šport in rekreacijo Domžale obvestil NK Radomlje in NK Domžale. Radomljani so v sporočilu za javnost zapisali, da naj bi bila tribuna zaprta vsaj eno leto. "Zaprtje tribun na tekmah v Domžalah prinaša veliko poslovno, organizacijsko in razvojno škodo našemu klubu ter postavlja pod velik vprašaj delovanje in obstoj NK Radomlje v prihodnosti. Naše zveste navijače prosimo za razumevanje, v prihodnje bomo vse sile usmerili, da si boste tekme Radomelj lahko ogledali v domačem Športnem parku in da prvoligaški nogomet pripeljemo domov."