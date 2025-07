Pred dnevi je Dunajčan z otrokoma obiskal bazen na ljubljanski Koleziji. Za popoldansko kopanje je konec tedna odštel 32 evrov. Medtem ko v nekaterih drugih evropskih mestih plavanje in kopanje občanom in obiskovalcem v času vse višjih poletnih temperatur ponujajo po simboličnih cenah, se v Ljubljani cene povišujejo. Kako je to mogoče?

"Zaradi klimatskih sprememb, ko se temperature v mestu dvignejo na 35 stopinj Celzija in več, je prebivalcem nujno omogočiti poceni osvežitev v bazenih. Na Dunaju in še kje drugje je to samoumevno, nasprotno pa so cene v Ljubljani zelo visoke, lahko bi rekel oderuške," nam je zaupal Dunajčan, ki je dolgo nazaj živel v Ljubljani, kamor se občasno vrača na obisk.

Šok na Koleziji, ko je dobil račun za 32 evrov

Ko je konec tedna v času poletne pripeke z otrokoma v Ljubljani obiskal bazen Kolezija, je doživel šok. Za popoldansko vstopnico za odraslega in dve otroški vstopnici je namreč odštel 32 evrov, če bi z njimi na bazen šla še žena, bi bil ob 44 evrov.

Na kopališču Jörgerbad na Dunaju celodnevna vstopnica za odrasle stane 7,60 evra. Foto: Bralec Ko gredo na Dunaju v njim najbližje kopališče Jörgerbad, ki ima tako pokriti kot zunanji bazen, za tri celodnevne vstopnice skupaj plačajo zgolj devet evrov.

Tam imajo otroci do šestih let celo brezplačen vstop, za starejše otroke vstopnica stane zgolj 2,6 evra, več je tudi kombiniranih vstopnic in cenejših paketov vstopnic. Več kot očitno je, da se kljub skoraj simboličnim cenam trudijo, da se s temi prilagodijo obiskovalcem.

Foto: Šport Ljublajna Ob pregledu cenika za bazen Kolezija se ni mogoče znebiti občutka, da je povsem drugače zastavljen. Obisk je brezplačen za otroke do dveh let, nad to starostjo otroci padejo v nenavadno kategorijo obiskovalcev do 26 let, za katere so vstopnice le za evo ali dva cenejše kot za odrasle. Minimalne so tudi razlike med vstopnicami za celodnevno in popoldansko kopanje, opazna je le razlika pri večernem kopanju, ki velja šele po 19. uri.

Bistveno niso cenejše niti različne kombinirane vstopnice, saj recimo družinska vstopnica ob koncu tedna stane 50 evrov, pri čemer velja za največ pet oseb (dve odrasli), niti paketi več vstopnic, saj paket desetih vstopnic za vse termine za odrasle stane 110 evrov, za otroke nad dvema letoma pa 90 evrov.

Foto: Šport Ljublajna Kolezija je najdražje kopališče, s katerim upravlja Šport Ljubljana. Zakaj je tako, ni splošno znano, je pa najverjetneje to povezano z dejstvom, da gre za novejše kopališče, saj so recimo cene na kopališču Kodeljevo nižje. Če bi to kopališče sogovornik z Dunaja z dvema otrokoma obiskal eno popoldne konec tedna, bi plačal 21,5 evra. To je bistveno ceneje, kot je plačal na Koleziji, a še vedno mnogo več, kot za kopanje odšteje na Dunaju.

Zakaj so cene kopališč v Ljubljani bistveno višje kot na Dunaju, v Parizu (dnevna vstopnica tam stane samo 3,5 evra) ali v Zagrebu in na kakšni osnovi sploh določajo cene, smo vprašali na Športu Ljubljana in Mestni občini Ljubljana. Ko bomo dobili odgovore, jih bomo objavili.

Nekaj o tem lahko sklepamo na podlagi poslovnih poročil Športa Ljubljana. V poročilu za lansko leto lahko preberemo, da je zavod s programom rekreacije, ki zajema prihodke od bazenov, fitnesov, savn, drsanja, streljanja in drugih vrst rekreacije, zaslužil 1.875.076 evrov, kar predstavlja približno petino vseh prihodkov.

Večina objektov živi od občinskega letnega programa športa

Foto: Poslovno poročilo Športa Ljublajna za leto 2024 Dve tretjini prihodkov Športu Ljubljana zagotovi ljubljanska občina, in sicer prek letnega programa športa, s katerim financira predvsem otroške in mladinske športne programe ter klubske programe. Iz tega lahko sklepamo, da plavanja, če to ni na ravni organiziranih programov za otroke, mladino in športnike, občina ne sofinancira.

Če nadalje pogledamo podatke o realizaciji letnega programa športa po različnih objektih Športa Ljubljana, za Kolezijo recimo ugotovimo, da je bil lani strošek obratovanja tega objekta 737.840 evrov, a da je imelo kopališče kar 582.159 evrov prihodkov, ustvarjenih na trgu. Ravno Kolezija in kopališče Tivoli sta objekta, ki veliko večino prihodkov ustvarita iz tržne dejavnosti, manj pa iz naslova letnega programa športa.

Stožice le dobro tretjino prihodkov ustvarijo na trgu

Obratovanje športnega parka Stožice občina izdatno sofinancira prek letnega programa športa. Foto: Boštjan Podlogar/STA S tržnega vidika so bistveno manj uspešni največji ljubljanski športni objekti, kot sta Stožice, ki so imele lani ob 3,6 milijona evrov stroškov zgolj 1,36 milijona evrov prihodkov iz tržne dejavnosti, in Tivoli, kjer so ob 1,7 milijona evrov stroškov na trgu zaslužili zgolj dobrih 600 tisoč evrov.

Iz tega lahko zaključimo, da so vstopnine za kopanje na občinskih kopališčih v grobem naravnane tako, da ob realizaciji letnega programa športa, ki se tam izvaja, pokrivajo stroške obratovanja objektov. Zato to niso cene, ki bi jih mesto, tako kot to delajo recimo na Dunaju, sofinanciralo, niso pa to niti cene, ki bi bile povsem tržno oblikovane.

Kopališča v Ljubljani v zasebni lasti so še dražja

Celodnevno kopanje za odraslega na kopališču Laguna na Ježici ob koncu tedna stane 19 evrov. Foto: Shutterstock Zadnje vsekakor velja za zasebna kopališča v Ljubljani, ki gredo s cenovno politiko še korak dlje. Na kopališču Laguna na Ježici morajo odrasli za celodnevno kopanje ob koncu tedna odšteti 19 evrov, otroci do 19. leta pa 14 evrov. Štiričlanska družina bi tako za celodnevno kopanje odštela 66 evrov, če bi se kopala samo popoldne, pa 52 evrov. Celoten cenik je na voljo tukaj.

Podobno je v Vodnem mestu Atlantis, kjer celodnevna vstopnica ob koncu tedna za odrasle stane 19 evrov, za otroke pa 17 evrov. Celoten cenik je na voljo tukaj.