Pod Skuto umrl priznani slovenski kirurg

Po neuradnih, a zanesljivih podatkih je bil eden izmed umrlih pohodnikov kirurg iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Aljoša Škapin, cenjen in spoštovan tako med sodelavci kot med pacienti, piše Koroška Čveka.

"Aljoša, R.I.P. K nam na ŠAO (Šaleški alpinistični odsek) si prišel pred petnajstimi leti in si kljub obsežnim službenim obveznostim kot kirurg specialist v slovenjegraški bolnišnici uspešno zaključil alpinistično šolanje 2010/11. Bil si naš/moj tečajnik, ki je znanje zajemal z veliko žlico. Letos si pridobljene izkušnje okronal tudi z republiškim izpitom za alpinista. Uspešen si bil na več področjih, a pretekli vikend je usoda hotela drugače ... Naj ti bo lepo tam daleč med zvezdami. Pogrešali te bomo vsi, ki smo te poznali, Aljoša, počivaj v miru!" je o pokojnem alpinistu na Facebooku zapisal njegov prijatelj Mijo Kovačevič.

Kasneje so smrt sodelavca za Svet24 potrdili tudi v SB Slovenj Gradec. "Škapin je bil kirurg v ambulanti za kirurgijo roke na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo v slovenjgraški bolnišnici," so ob potrditvi dodali v SB Slovenj Gradec. Navedli so še, da so v bolnišnici že stekli vsi žalni postopki in da so med drugim odprli žalno knjigo, v kateri zbirajo podpise v slovo tragično umrlemu kirurgu.