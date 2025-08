Nekaj dni pred 80. rojstnim dnem je umrla priljubljena ameriška igralka Loni Anderson, najbolj znana po svoji vlogi v humoristični seriji WKRP in Cincinnati, ki ji je prinesla tri nominacije za zlati globus in dve nominaciji za nagrado emmy.

Novico je za agencijo AP potrdila igralkina dolgoletna publicistka Cheryl J. Kagan, ki je povedala, da je Anderson umrla po dolgotrajni bolezni v losangeleški bolnišnici. "Z zlomljenim srcem sporočamo, da je umrla draga žena, mati in babica," pa je v izjavi sporočila njena družina.

Sporni zakon s soigralcem

Loni Anderson je največjo slavo prinesla vloga vroče receptorke Jennifer Marlowe v seriji WKRP in Cincinnati, ki so jo na televiziji CBS predvajali od leta 1978 do 1982. Serija je beležila nezgode zaposlenih na radijski postaji v Ohiu, priljubljena igralka pa je zaradi nje postala seks simbol. "Nikoli si nisem mislila, da bom Loni Anderson, seks simbol. Ampak to sprejemam," je leta 2019 povedala za Fox News. "Mislim, da sem imela srečo, da sem lahko igrala toliko različnih vlog, seks simbol pa je bil del tega," je dodala in sklenila, da je sprejela vse, kar ji je kariera prinesla.

RIP Loni Anderson 💔



WKRP scripts were incredibly close to real life radio station silliness. Thanks for the laughs, peeps! 🎙️🎧 pic.twitter.com/gYcLoXAiTF — Terry Meiners ™️ (@terrymeiners) August 3, 2025

Po zaključku izjemno uspešne serije je leta 1983 zaigrala v komediji Stroker Ace. Med snemanjem se je zaljubila v soigralca Burta Reynoldsa, s katerim sta postala vpliven hollywoodski par in se leta 1988 poročila. Njun zakon ni trajal dolgo, leta 1994 sta se ločila, po koncu zakona pa so v javnost prišle podrobnosti, zaradi katerih sta se razšla. Reynolds je več let kasneje v enem od intervjujev dejal, da je bila poroka z Anderson res neumna poteza, v svoji knjigi spominov pa razkril, da je igralka nepremišljeno porabljala njegov denar. "Dal sem ji platinasto kartico American Express z omejitvijo 45 tisoč dolarjev. V pol ure jo izpraznila," je zapisal.

Loni Anderson in Burt Reynolds sta bila poročena šest let, po ločitvi pa so v javnost pricurljale številne podrobnosti njunega spornega zakona. Foto: Guliverimage

Igralka pa je nekdanjega moža obtožila, da jo je v času zakona vsaj dvanajstkrat fizično zlorabil, medtem ko je bil pod vplivom drog. Trdila je tudi, da ni plačeval preživnine v višini 15 tisoč dolarjev. Leta 2015 je Reynolds napisal ček v višini 154.520 dolarjev, s katerim je dokončno končal svojo ločitev od Loni Anderson, je takrat poročal TMZ.

Preberite tudi: