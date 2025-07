Nekdanji seks simbol Pamela Anderson, ki je v zadnjih letih bistveno spremenila svoj ikonični videz , in hollywoodski zvezdnik Liam Neeson naj bi bila par. Znake ljubezni si izkazujeta vse od premiere novega filma Gola pištola (Naked Gun), zdaj pa sta v pogovorni oddaji Today Show priznala, da je med njima veliko kemije.

Na vprašanje novinarja, ali sta skupaj, sta se zvezdnika sprva odzvala z začudenjem. "Ne razumem vprašanja," je dejala 58-letna Anderson, medtem ko je 73-letni Neeson razkril nekoliko več: "Pamele nisem srečal še nikoli prej. Spoznala sva se na snemanju in ugotovila sva, da imava kot igralca čudovito kemijo. Rekla sva si: 'Ne ukalupljajva tega, ampak pustiva dihati.' In to sva tudi storila."

Da je med njima več kot le prijateljstvo, je bilo jasno že na premieri filma Gola pištola (Naked Gun), v katerem nastopata v glavnih vlogah. Na rdeči preprogi, na katero sta pripeljala sinova iz prejšnjih zvez, sta si izmenjala več objemov in poljubov ter bila videti srečna kot že dolgo ne.

Kako sta uživala v družbi drug drugega na premieri v New Yorku, si oglejte v spodnjem posnetku:

O njunem odnosu je za revijo People spregovoril tudi vir blizu para. "Gre za romanco v zgodnji fazi. Sta iskrena in očitno je, da sta si všeč," je povedal neimenovani vir. Lani oktobra sta v intervjuju za isto revijo tudi sama spregovorila o tem, kako je delati drug z drugim. Neeson je dejal, da je v Pamelo "noro zaljubljen" in je ne more dovolj pohvaliti, medtem ko je Pamela Anderson povedala, da Neeson iz nje privabi samo najboljše.

Neeson poročen enkrat, Pamela štirikrat

Ljubezensko življenje Liama Neesona po smrti njegove edine žene Natashe Richardson, ki se je leta 2009 tragično ponesrečila med smučanjem v Quebecu, ni bilo ravno pestro. Dve leti je bil v razmerju z vodjo odnosov z javnostmi Freyo St. Johnson, sicer pa je vsa leta ostal samski. Z Richardson sta bila poročena od leta 1994, skupaj pa sta vzgojila dva sinova – Micheála in Daniela. Pred svojo edino poroko je bil v zvezi še z igralkama Helen Mirren in Brooke Shields.

Nekdanja Playboyeva zajčica in zvezdnica serije Obalna straža (Baywatch) pa je pred oltar stopila kar štirikrat. S prvim možem Tommyjem Leejem sta se poročila le štiri dni po tem, ko sta se spoznala, skupaj pa bila tri leta. Ločitveni postopek je sprožila Anderson, ki je proti možu vložila tožbo zaradi fizičnega nasilja, Lee pa je bil obsojen na šest mesecev zaporne kazni. Skupaj imata sinova Brandona in Dylana. Kasneje se je poročila še z glasbenikom Kid Rockom, poklicnim igralcem pokra Rickom Salomonom in telesnim stražarjem Danom Hayhurstem, a z nobenim izmed njih ni bila več kot dve leti.

Na vprašanje novinarja, ali sta skupaj, sta se zvezdnika sprva odzvala z začudenjem. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: