Pamela Anderson navdušuje brez ličil #foto

Največ pozornosti na podelitvi t. i. "modnih oskarjev" je letos pritegnila nekdanja Playboyeva zajčica in zvezda serije Baywatch Pamela Anderson.

Nekdanja Playboyeva zajčica Pamela Anderson v zadnjih mesecih navdušuje s svojim naravnim videzom. Po pariškem tednu mode v začetku oktobra se je brez ličil pojavila tudi na nedavni podelitvi modnih nagrad v Londonu in znova navdušila.

Podelitev tako imenovanih "modnih oskarjev" je tradicionalno potekala v londonski dvorani Royal Albert Hall, kjer se vsako leto zberejo številne modne navdušenke. Letos je največ pozornosti pritegnila nekdanja Playboyeva zajčica in zvezda serije Baywatch Pamela Anderson.

V središču pozornosti njen naravni videz

Na rdeči preprogi je nosila bel komplet, v središču pozornosti pa je bil tudi tokrat njen naravni videz. Lase je imela spete v nizek čop, nosila je majhne srebrne uhane, ki so še bolj poudarili njen obraz.

"Nočem tekmovati z oblačili. Ne poskušam biti najlepše dekle v sobi. Čutim svobodo in olajšanje," je 56-letnica povedala za francoski Vogue. Dodala je, da je zdaj sprejela svojo naravno lepoto in poskuša biti vzor drugim ženskam. "Mislim, da sem najsrečnejša v svoji koži. Pomembno je, kaj je pod oblačili, in mislim, da lepota resnično prihaja od znotraj. Vem, da zveni kot kliše, vendar mi je všeč," je sklenila.

"Ljubezen in lepota prihajata od znotraj"

Fotografijo, na kateri je brez ličil, je delila tudi s svojimi sledilci na Instagramu in dodala opis: "Izžarevajte ljubezen," s katerim je spomnila na svojo izjavo, da ljubezen in lepota prihajata od znotraj.

