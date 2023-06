Za kopalke Pamele Anderson odšteli dobrih 25 tisočakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Muzej v nemškem Bad Rappenauu, posvečen bikiniju, je te dni pridobil nov dragocen kos v svoji zbirki. Na dražbi je namreč kupil kopalke, ki jih je v Obalni straži nosila zvezdnica te serije Pamela Anderson. Znamenite rdeče kopalke bodo razstavili ob kopalkah njenega igralskega kolega iz serije Davida Hasselhoffa, so sporočili iz muzeja.

BikiniArtMuseum je za enodelne rdeče kopalke, ki jih je Pamela Anderson kot reševalka iz vode nosila v priljubljeni ameriški seriji, odštel 27.500 dolarjev oziroma okoli 25.700 evrov. Kopalke bodo po navedbah muzeja tako že kmalu na ogled skupaj z originalnimi kopalkami, ki jih je v Obalni straži nosil igralski kolega David Hasselhoff.

Kopalke iz Obalne straže so bile le eden od več kot 900 predmetov iz več kot sto hollywoodskih filmov in televizijskih serij, ki jih je ameriška dražbena hiša Heritage v Dallasu konec minulega tedna dala na dražbo. Za kopalke, ki jih je Andersonova v seriji televizije NBC nosila med letoma 1989 in 2001, se je potegovalo več kot 40 ponudnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V zbirki tudi kopalke Marilyn Monroe in Scarlett Johansson

Muzej bikinija, ki se nahaja severno od Stuttgarta, je bil ustanovljen leta 2020 in se ponaša z edinstveno zbirko okoli 1.200 eksponatov, med katerimi so tudi kopalke slavnih oseb kot Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Esther Williams in Scarlett Johansson.