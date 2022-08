To je razlog, da je Pamela Anderson pristala v Obalni straži

Ob sobotah in nedeljah lahko na Planetu spremljate legendarno Obalno stražo (The Baywatch). V soboto bo na sporedu prva epizoda tretje sezone, v kateri se je prvič pojavila Pamela Anderson, ki je bila ena najprepoznavnejših obrazov te serije. Igralka je razkrila, da je med reševalci iz vode v rdečih kopalkah pristala bolj kot ne po naključju.

Od leta 1989, ko je prvič prišla na televizijske zaslone, do zadnje epizode leta 2001 je bila Obalna straža med najbolj gledanimi serijami na televiziji in je pomagala pri vzponu karier številnih igralcev in igralk.

Med tistimi, ki so priljubljenost iz serije najbolj izkoristili za nadaljnje delo v svetu filma in televizije, je bila vsekakor Pamela Anderson, Playboyeva zajčica, ki se je želela preizkusiti v igralskih vodah in takoj osvojila številne gledalce z vlogo reševalke C. J. Parker v seriji Obalna straža.

Do vloge je prišla po zanimivem naključju in če si dogodki ne bi sledili, kot so si, Pamela Anderson verjetno ne bi bila takšna zvezda, kot je postala po zaslugi serije. Leta 1992 je bila Pamela Anderson v razmerju s francoskim pevcem in igralcem Davidom Charvetom, ki je tudi sam igral v seriji.

David Charvet

Na dan avdicije, ko je bila izbrana za vlogo C. J. Parker, sploh ni prišla z namenom, da bi v njej sodelovala, ampak je tja samo pospremila svojega prej omenjenega srčnega izbranca. "Ni bilo načrtovano, da bi bila tam."

Pamela Anderson kot C. J. Parker

Producenti so jo vseeno oblekli v famozne rdeče kopalke in jo začeli spraševati o njenem življenju. Kmalu je postalo jasno, da je popolna za vlogo.

"Sploh niso vedeli, kaj bi z menoj. Zato so me prosili, da oblečem kopalke, in z menoj opravili pogovor. Hitro so spoznali, da sem čisto taka, kot naj bi bila C. J. Parker. Da sem dekle, ki živi boemsko življenje, ki ljubi živali in želi biti na plaži. Čisto taka sem bila," je povedala. Ko je v seriji prvič nastopila, je bila stara 25 let.

Priljubljeno serijo Obalna straža (The Baywatch) lahko na Planetu spremljate vsako soboto in nedeljo ob 19. uri.

