Mali navijač je zaradi exatlonovca točil solze

"Težko izberem samo en najljubši trenutek iz Exatlona. Posebne so bile vse moje zmage na poligonih, predvsem tista prva proti Franku, potem odličen dvoboj s Samom, ki je za končno zmago potreboval kar tri medalje in še bi lahko našteval. Izkušnja mi bo ostala v res lepem spominu, saj sem spoznal nove prijatelje in kar je najpomembneje, imeli smo se res lepo, kljub temu da je bilo fizično in psihično zares naporno," je povedal Alen in dodal, da bi se z veseljem še kdaj odpravil v Dominikansko republiko kot tekmovalec.

Exatlon je bila tudi priložnost, da samega sebe bolje spozna in se česa novega nauči. "Naučil sem se, kako biti umirjen tudi takrat, ko sem pod velikim pritiskom. Vase sem se moral poglobiti predvsem na začetku, saj sem bil kot podivjan pes, ki ne ve, kje ima glavo in kje rep. To mi je pomagalo, da sem se bolj osredotočil na svoje šibkosti in sem jih lahko sproti izboljševal."

Po prihodu v domovino je imel kar nekaj zelo posebnih srečanj z navijači. Tako je spoznal tudi fantka, ki je bil njegov velik navijač.

"Ko me je videl v živo, je najprej ostal brez besed, potem pa so se mu vlile še solze. Njegova mama je povedala, da je po mojem izpadu iz Exatlona kar dva dni jokal. Nato sem ga obiskal tudi ob njegovem rojstnem dnevu in pomerila sva se na posebej pripravljenem poligonu, na katerem me je, razumljivo, tudi premagal," je eno od prigod razkril Alen, ki se zaveda, da je postal vzornik mnogim mladim gledalcem in jim zato skuša biti čim boljši zgled.

Tudi sicer je bilo njegovo zadnje leto v znamenju Exatlona. Ob različnih priložnostih se je družil s svojimi nekdanjimi sotekmovalci, skupaj so med drugim posneli tudi videospot za skladbo Po gasu, ki sta jo skupaj ustvarila Igor Mikič-Mišica in Denis Porčič - Chorchyp.

Njegova najbolj nora in adrenalinska izkušnja tega poletja je bil po njegovih besedah skok s padalom. Šlo je za presenečenje, ki mu ga je pripravilo njegovo dekle Maša.

Tudi jesen bo za Alena zelo pestra, saj si obeta, da se bo že kmalu odpravil na dopust, čeprav natančnih načrtov še nima. Ob tem ga čaka še diplomska naloga, saj si želi vpisa na magistrski študij na fakulteti za varstvo okolja. "Če slučajno ne bom pravočasno dokončal diplome, bom verjetno šel v vojsko na trimesečno usposabljanje za rezervista," je še razkril.

Seveda bo budno spremljal tudi dogajanje v drugi sezoni Exatlona in za tekmovalce nove sezone ima nekaj nasvetov. "Prosti čas naj čimbolj izkoristijo za trening. Na poligonih naj se pred meti umirijo in zadihajo, saj bodo tako veliko več zadeli."

Exatlon Slovenija prihaja na Planet že septembra.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.