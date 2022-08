Zmagovalka Exatlona v bikiniju privablja poglede #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prelestna Marjanca Polutnik ne skriva svoje ljubezni do peščenih plaž in vročega podnebja. Po zmagi v Exatlonu se je vrnila na Dominikansko republiko, kjer so postavljeni vratolomni poligoni tega tekmovanja, da je lahko državo spoznala tudi v drugačni luči.

Zdaj je svoje sledilce na družbenem omrežju Instagram razveselila z novimi osupljivimi fotografijami, saj se je mudila na Kanarskih otokih, kjer je poglede privabljala v miniaturnem bikiniju in na peščenih sipinah pozirala kot prava puščavska kraljica.

Povečanje prsi kot pika na i

Marjanca si je po zmagi na Exatlonu uresničila še eno dolgoletno željo, saj se je odločila za povečavo oprsja. O tem je odkrito spregovorila tudi v oddaji Jutro na Planetu in poudarila, da je poleg polnejših ustnic edini poseg, za katerega se je odločila.

"To ni stvar, ki bi jo nujno potrebovala za življenje, ampak je neka pika na i, ki bo izboljšala mojo samozavest in zaradi katere bom srečnejša", je povedala takrat.

Ljubiteljica toplih krajev in tetovaž

Ker Marjanca sicer deluje kot osebna trenerka, pri velikosti košarice ni pretiravala, del denarja od nagrade za zmagovalko pa je vložila tudi v svoj posel in odprla svojo telovadnico. Kot velika ljubiteljica telesnih poslikav se vedno rada odpravi tudi k mojstru te umetnosti, kjer je te dni dopolnila svojo tetovažo na roki.

Exatlon Slovenija se vrača že septembra!

Marjanca Polutnik je v prvi sezoni Exatlona veljala za eno najmočnejših tekmic, ki ji samozavesti ni primanjkovalo. Vlogo favoritinje je upravičila, ko je v finalnem boju premagala Vanjo Štembergar in skupaj s Frankom Bajcem dvignila zmagovalni pokal.

Kdo se bo preizkusil na izjemno težavnih poligonih in tropskem podnebju Dominikanske republike, bo znano že kmalu, saj septembra na Planet prihaja 2. sezona oddaje Exatlon Slovenija!

Exatlon se z novimi tekmovalci in poligoni na Planet vrača že to jesen. Ponovitev prve sezone te najtežje televizijske preizkušnje lahko trenutno spremljate na Planet 2, vse epizode so na voljo tudi na Planeteka.si.

