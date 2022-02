Exatlonovka Marjanca odkrito o povečanju prsi in velikosti košarice #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 7. uri, je voditelj Taiji Tokuhisa gostil zmagovalko Exatlona Marjanco Polutnik in estetskega kirurga Nevia Medveda, ki sta več povedala o posegu povečanja prsi, za katerega se je odločila postavna Šentjurčanka in ki jo čaka kmalu.

"To ni stvar, ki bi jo nujno potrebovala za življenje, ampak je neka pika na i, ki bo izboljšala mojo samozavest in zaradi katere bom srečnejša," je svojo odločitev za poseg razložila Marjanca Polutnik, ki je o tem razmišljala, še preden je nastopila v Exatlonu.

"To je stvar, o kateri že dlje časa razmišljam, ampak sem si rekla, da se ne bom odločala na hitro. Vseeno je to stvar, za katero potrebuješ zadosti časa za premislek, ker le daš neki tujek v telo in zato se ne moreš odločiti z danes na jutri. Je minilo kar nekaj let, da sem se odločila za to," je povedala in dodala, da bo poleg ustnic to edini poseg, za katerega se bo odločila.

Zmagovalka Exatlona je v pogovoru še razkrila, za koliko si bo povečala prsi. "Mislim, da bo košarica nekje C. Točno tudi sama še ne vem," je povedala, nato pa je specialist kirurg Nevio Medved dodal, da je o košaricah težko govoriti, saj ne gre za mero, ki bi bila povsod po svetu enaka. "Glavno vodilo pri določanju velikosti vsadka so razmerja, ki jih moramo uskladiti. Boki, prsni koš ... Da dobimo obliko peščene ure. Devetdeset, šestdeset, devetdeset je številka, ki jo sicer vsi povezujemo z nekaterimi stereotipi, ampak je to v skladu z zlatim rezom in razmerji, ki jih naše oči prepoznajo kot nekaj zapeljivega in lepega."

Marjanca se kot osebna trenerka veliko ukvarja s športom, vseeno pa se ne boji, da bi jo nova pridobitev pri športnih dejavnostih ovirala. "Ne bom pretiravala z velikostjo. Poleg tega se ukvarjam s fitnesom in zgornjega dela pretirano ne obremenjujem, ker mi ni lepo, če je ženska tu preveč mišičasta. Bolj treniram noge. Mislim, da ko bom začela spet trenirati, da bo vse to videti zelo lepo."

Več v zgornjem videu, celoten pogovor z zmagovalko prve sezone Exatlona Slovenija Marjanco Polutnik in estetskim kirurgom Neviom Medvedom pa si lahko ogledate tudi v Planeteki.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 7. uri na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.