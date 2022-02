Tako je exatlonovka svojemu izbrancu voščila za rojstni dan #foto

Čeprav je Samo Petje v velikem finalu Exatlona moral priznati poraz Franku Bajcu, je izkušnja v Dominikanski republiki v marsikaterem pogledu spremenila njegovo življenje. V šovu se je namreč tudi zaljubil. Že med šovom se je šušljalo, da so med njim in sotekmovalko iz ekipe Jadran Laro Deu preskočile iskrice, kmalu po velikem finalu pa sta priznala, da sta par.

V teh dneh se je par odpravil na toplo in v Cancunu v Mehiki na rajskih plažah je Samo dočakal tudi svoj 30. rojstni dan. Ob tej posebni priložnosti je Lara na svojem profilu na Instagramu objavila njuno skupno fotografijo.

"Vse najboljše, srček moj! Upam, da je to tvoj najlepši rojstni dan do zdaj, in želim ti še čim veš takšnih. Najrajši te imam," je ob fotografijo zapisala Ljubljančanka, dobre želje pa so k objavi pripisali tudi nekateri drugi exatlonovci.

"Hvala ti, srčica moja. Lepšega rojstnega dne si ne bi mogel zamisliti. Plaža, sonce, ti in moj rojstni dan," pa se je v komentarju svoji izbranki zahvalil Samo.

