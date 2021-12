Romanca v Exatlonu: Bova videla, ali se iz tega lahko razvije kaj več #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu med delavniki ob 7.25, so gostovali tudi tekmovalci šova Exatlon. Na dan velikega finala sta se v studiu oglasila Lara Deu in Andrei Lenart, ki sta iz šova izpadla le dan prej, in spregovorila o nepozabni izkušnji iz Dominikanske republike. Lara je razkrila tudi, kaj se je pletlo med njo in sotekmovalcem Samom Petjetom, ter ali se bo iz tega lahko razvilo še kaj več.