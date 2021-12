Vanja kljub finalnemu porazu Exatlon zapušča z nasmehom

Vanja Štembergar se je v finalu Exatlona borila proti Marjanci Polutnik. V finale se je podala sproščeno in z zavedanjem, da jo na poligonu pričakuje težka nasprotnica. Njeno zadnjo tekmo so zaznamovale predvsem nezaceljene poškodbe prstov, gležnja in reber. Ne glede na to pa je bila Vanja s svojo predstavo v finalu zadovoljna: "Dala sem vse od sebe in ponosna sem nase, da mi je uspelo premagati vse ovire na poti."

Tekmovalka je priznala, da so jo poškodbe motile predvsem pri zbranosti in ji oteževale ciljanje, ki je v Exatlonu že samo po sebi predstavljalo velik izziv številnim tekmovalcem. Vanja je dejala, da v finalu ni imela posebnih pričakovanj: "O rezultatu nisem razmišljala. Rekla sem si, da grem na poligon in potem bom sproti videla, kako mi bo šlo. Morda bi lahko imela nekaj več sreče."

Vanja je nato povsem iskreno dejala, da je na svoj dosežek v šovu zelo ponosna, saj je premagala vsako oviro, ki ji je stala na poti in prišla do ciljne črte. Iz Exatlona pa bo s seboj domov odnesla "poln zabojnik" lepih spominov: "Toliko spominov se je nabralo, da bi izredno težko izbrala le enega. Vse, od 'moje družine', torej ekipe Triglav, novih poznanstev in prijateljstev do vseh poligonov ter poškodb in vseh ran. Vse, kar lahko v bistvu človek spremeni v neko novo moč."

Finalistka je priznala, da je v Exatlonu najbolj uživala v tem, ko je začela blesteti na poligonih, saj je bil to dokaz, da se ji sprotno treniranje v šovu obrestuje. "Pa tudi v vseh sproščenih večerih ob ognju s svojo ekipo. In tudi tistih, ki smo jih preživeli v baraki. Res ne vem, zakaj so se nadnjo vsi pritoževali. Meni je bilo tudi tam krasno!" je še dodala.

Vanja zapušča Exatlon nasmejana in zadovoljna, vsem gledalcem pa sporoča: "Poskušajte ohranjati zdrav življenjski slog. Skrbite zase, delajte na sebi in se poskušajte izboljšati tako fizično kot psihično. Predvsem pa imejte v mislih, da je premagovanje ovir na poligonu, ki ste ga videli v oddaji, takšno kot v življenju − dati vse od sebe, iti čez ovire in se truditi biti najboljši."

Če ste današnjo epizodo šova Exatlon zamudili, si jo lahko ogledate na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.