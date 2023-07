Exatlonovca skupaj posnela duet #video

Dva simpatična Exatlonovca, ki sta v najtežji televizijski preizkušnji Exatlon pokazala dobro srce in športni duh, sta združila moči Denis Porčič - Chorchyp in Boris Vidović - Ris. Mi smo ju gostili v oddaji Jutro na Planetu, ker sta držala obljubo, da bosta po zaključku šova sodelovala tudi na glasbenem področju. Nastala sta pesem z naslovom Bonita Andale in videospot.

"Pesem, ki je nastala v sodelovanju z Risom, govori o pogledu na dekleta skozi oči 27- in 43-letnika. Idejo za pesem sva dobila, ko sva se spoznala, potem ko sva bila oba udeleženca resničnostnega šova Exatlon v Dominikanski republiki," je povedal Denis.

Foto: Domen Ožbot Foto: Osebni arhiv Boris pa je vse presenetil tudi z zunanjim videzom, saj se je odločil za novo poletno pričesko. Denis nam je zaupal, da je bil on pobudnik za glasbeno sodelovanje, saj Boris že od nekdaj rad poje.

Predpremierno sta videospot predstavila v naši jutranji oddaji in razložila, da imata različna okusna za ženske, zato tudi v spotu opevata žensko in ji dvorita vsak na svoj način. Ker Boris govori špansko, njune korenine pa segajo na Balkan, sta združila kar tri jezike tudi v pesem. V videospot pa sta vključila tudi exatlonovce iz 1. in 2. sezone, ki so se skupaj zavrteli v ritmih Bonite.

