Ekskluzivno za Planet TV: intervju s preživelim iz tragične letalske nesreče v Andih #video

V oddaji Jutro na Planetu ste si lahko ogledali ekskluzivni intervju z Eduardom Strauchom, enim od preživelih v tragični letalski nesreči v Andih leta 1972, po kateri je bil posnet zelo odmeven film Živi (Alive). Šestnajsterica je 72 dni preživela tudi tako, da so jedli meso prijateljev, ki so v nesreči izgubili življenje. Eduardo Strauch je pred dnevi obiskal Slovenijo in si med drugim ogledal Postojnsko jamo. Tam se je z njim pogovarjal novinar Tomaž Cuder.