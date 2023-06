Poglejte, kdo stoji za zabavnimi napisi na avtocestah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zagotovo ste že kdaj med vožnjo na tablah opazili zanimive napise, ki osveščajo o varni vožnji. V zadnjih dneh v javnosti odmeva eden takšnih – Dirkanje prepusti Rogliču. So pa prav vsi domiselni in vedno naletijo na pozitiven odziv voznikov. Kdo stoji za njimi?

Eden od avtorjev domiselnih napisov se je oglasil v oddaji Jutro na Planetu. Od kod ideje in ali so pričakovali tako množičen in predvsem pozitiven odziv s strani voznikov, ki napise zelo radi delijo tudi na družbenih omrežjih, je razkril Tomo Juvan z DARSA. Več v zgornjem videu.

