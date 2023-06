Mikič v svojem slogu: za glavno jed je pripravil srno #video

Če bi želeli tudi sami poskusiti jedi, ki jih je gostom pripravil nekdanji exatlonovec, si lahko pomagate s spodnjimi recepti, ki nam jih je zaupal. Kako so gostje ocenili njegovo pojedino, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

PREDJED: zabava na obali (mečarica v marinadi)

Foto: Planet TV

Sestavine:

mečarica (500 g)

koromač

limona

olivno olje

vinski kis

belo vino

voda

limona

mešanica začimb in zelišč (bazilika, kapre, koriander)

sol, poper

Priprava:

Ribji file natančno očistimo in začinimo s soljo ter sveže mletim poprom. Za marinado zmešamo vinski kis, vino, vodo, sol, poprova zrna, olivno olje, baziliko, kapre in koriander. Ribe premažemo z marinado, idealno bi bilo, da jih v vrečki ali posodici pustimo v marinadi čez noč, lahko pa tudi nekaj ur. Ko smo zadovoljni z mariniranjem, razporedimo fileje v pekač, podložen s papirjem za peko, in poleg filejev razporedimo narezano poljubno zelenjavo (koromač). V pečici fileje pečemo, dokler niso zlato zapečeni. Potem jih prekrijemo z aluminijasto folijo in pustimo, da se ohladijo, preden jih serviramo.

GLAVNA JED: sladke lovske radosti (srnje meso in krompirjeva pita)

Foto: Planet TV

Sestavine:

srnino meso

rdeče vino

čebula

temna čokolada

začimbe po okusu (za marinado in lovorjev list za kuhanje)

Priprava:

Srnino meso bi bilo najbolje marinirati kar nekaj dni pred pripravo, saj je lahko bolj žilavo in se težje omehča. V marinado nikoli ne damo soli, to natremo v meso šele pred pripravo. Meso narežemo na poljubne kose (ali pustimo celo in ga pripravljamo kot kračo) ter ga najprej popečemo na maslu z vseh strani. Nato odstranimo meso in popečemo čebulo, da se popolnoma razpusti. Ponovno dodamo meso in zalijemo z rdečim vinom. Dušimo, dokler ni meso pripravljeno po naših željah oz. 20 minut, če imamo meso v kockah. Deset minut pred koncem vmešamo še temno čokolado, ki bo dodala poseben okus. Sproti poskušamo, da pridemo do idealnega okusa.

Sestavine za prilogo (krompirjeva pita):

krompir

jajca

maslo

nariban trdi sir

sol, poper

Priprava:

Krompir narežemo na tanke rezine ter ga mariniramo v olju, soli, popru in začimbah po želji. Po vrhu narežemo majhne kocke masla. V pečici ga pečemo 20 minut in premešamo, nato dodamo jajce in pečemo še dodatnih 20 minut. Na koncu dodamo nariban sir in pustimo v pečici še 10 minut.

SLADICA sladka mišica (proteinski cheesecake)

Foto: Planet TV

Sestavine za mandljevo skorjico:

70 g mandljeve moke

60 g polnozrnate moke

50 g sladila ali 40 g sladkorja

50 g kokosovega olja

1/4 žličke soli

naribana skorjica ene limone

1/2 žličke vaniljevega ekstrakta

1/2 žlice vode

Sestavine za proteinski cheesecake:

210 g skute

350 g maskarponeja

15 g proteinskega praška z okusom cimeta

2 jajci

50 g sladila ali 40 g sladkorja

1/2 soka limone

1 žlička vaniljevega ekstrakta

Priprava:

Pečico ogrejemo na 150 stopinj Celzija. S papirjem za peko obložimo pekač (z 20-centimetrskim premerom).

Skorjica: Zmešamo vse sestavine za mandljevo skorjico. S kozarcem pritisnemo testo ob dno pekača, postavimo v predhodno ogreto pečico in pečemo 20 minut. Medtem pripravimo nadev.

Cheesecake: Vse sestavine za cheesecake damo v posodo in jih mešamo s paličnim mešalnikom, dokler ne dobimo gladke mase. Pri tem pazimo, da ne vmešamo preveč zraka.

Maso vlijemo na pečeno mandljevo skorjico in pečemo dodatnih 55 minut. Cheesecaka ne prepecite, sredica mora biti rahla. Cheesecake vzemite iz pečice in z nožem naredite krog po robu pekača. Pustite, da se ohladi (dve uri), nato pa ga postavite v hladilnik za dodatne tri ure.

Preliv: Narezane jagode podušimo skupaj z javorjevim sirupom. Ohladimo in prelijemo po ohlajenem cheesecaku.

Kulinarična oddaja Riba, raca, rak je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri.

