Planet TV razkril znane Slovence v kuharskem šovu

Kmalu na Planet prihaja nova sezona oddaje Riba, raca, rak, v kateri znani Slovenci in Slovenke preizkušajo svoje kulinarične sposobnosti. Kdo so znani iz sveta glasbe, športa in televizije, ki se bodo preizkusili tokrat?

Kdo se znajde v vlogi gostitelja, kdo ničesar ne prepušča naključju in kdo lahko kuha tudi pod pritiskom? To so vprašanja, na katera v oddaji Riba, raca, rak odgovarjajo znani obrazi. Kmalu prihaja nova sezona tega priljubljenega šova, na Planet TV pa so razkrili imena tokratnih priložnostnih kuharjev.

Med drugimi bodo v tej sezoni za kuhalnico poprijeli televizijska voditeljica Nina Osenar Kontrec, pevka Natalija Verboten, svetovalec za zdrav življenjski slog Gregor Poljanec- Kirsch, organizatorka prireditev Nika Čukur, televizijska voditeljica Danica Lovenjak, pevka Katarina Mala, pevec Matevž Derenda, glasbenik Dominik Bagola, alpski smučar Štefan Hadalin, pevec Kristijan Crnica - Kikifly, Miss Earth Slovenije 2023 Monika Čavlović, plesalka Gordana Grandošek Whiddon, napovedovalec vremena Matej Kirn Starič in pevka Zala Smolnikar.

