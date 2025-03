Kaj je v ozadju hrvaškega Sanjskega moškega, ki je obnorel tudi Slovenijo? "Nič ni zrežirano."

Resničnostni šov Gospodin Savršeni oziroma Sanjski moški Hrvaške je v polnem teku. Od premiere v začetku februarja vzbuja pozornost ne le na Hrvaškem, ampak tudi v Sloveniji, kjer nemalo gledalcev spremlja dramo in intrige med 20 dekleti v boju za srce enega ali drugega sanjskega moškega.

V tokratni sezoni, ki so jo snemali na grškem otoku Rodosu, sta "gospoda popolna" kar dva, Šime Elez iz Splita in Miloš Mićović iz Beograda, med tekmovalkami pa so tudi Slovenke, zaradi česar je šov za slovenske gledalce, ki ga lahko gledajo na platformi Voyo, toliko zanimivejši.

Zdaj je v pogovoru za hrvaški spletni medij Index.hr podrobnosti iz ozadja snemanja razkrila kreativna producentka šova Ivana Šimac, ki je zatrdila, da prav noben prizor v šovu ni zrežiran, temveč je po njenih besedah vso dogajanje pristno in neprisiljeno.

"Kakršnakoli zrežiranost in prisiljenost bi šovu škodili, ker gledalci to prepoznajo," je dejala. "Če je nekaj zelo gledano uspešno, je to zato, ker je resnično."

Za uspešen šov je po njenih besedah nujna dobra in premišljena izbira sodelujočih. "Morda se komu zdi, da je nemogoče, da bi se kdo obnašal ali pogovarjal na ta način, a to je le zato, ker tega sami nikoli ne bi storili ali rekli. To pa ne pomeni, da kdo drug ne bi," je producentka dejala o tekmovalcih oziroma sodelujočih, kakršne si želijo v šovu.

Kakšne kandidatke so torej iskali? Ivana Šimac je za Index.hr povedala, da je prvi in najpomembnejši kriterij "pripravljenost na sodelovanje".

"To morajo biti pozitivne osebe, odprte za nova doživetja in poznanstva. Ekstrovertirane osebe s trdnimi stališči, ki jih ne glede na to, kakšna so, znajo pojasniti in ubraniti," je pojasnila. "V takšnem projektu se ne morejo znajti osebe, ki so preveč neodločne in ki jih je strah, kaj si bodo drugi mislili. Skrivnost uspeha je avtentičnost, in čeprav se sliši naveličano, se občinstvo najbolje odzove na tiste, ki so takšni, kot so."

