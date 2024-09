Zmagovalko Sanjskega moškega iznakazili lepotni popravki

Stankica Stojanović, ki je zaslovela z zmago v tretji sezoni šova Gospodin savršeni (Gospod popolni), hrvaški različici Sanjskega moškega, je na Instagramu razkrila, da se že več kot leto dni sooča z hudimi težavami, ki so ji jih povzročila kožna polnila.

Otekline in bolečine

Kot je povedala, je v začetku leta 2023 začela sodelovati s ponudnikom kožnih polnil, a je že po dveh tretmajih ugotovila, da nekaj ni v redu. "Opazila sem spremembe na obrazu in začela čutiti bolečine. Polnilo je začelo migrirati," je razkrila in objavila več posnetkov svojega otečenega obraza.

Nemudoma je kontaktirala zdravnice, ki so ji polnilo vbrizgale, in dobila terapijo močnih antibiotikov in kortikosteroidov, a se ji je stanje še poslabšalo. "Izkazalo se je, da nimajo zdravnika, ki bi mi bil sposoben postaviti diagnozo," je dejala: "Najhuje je, da niso hoteli prevzeti odgovornosti."

Zadeva jo je fizično, duševno in finančno izčrpala, je povedala. "Agonija se nadaljuje, moje stanje, tako fizično kot duševno, se je občutno poslabšalo. To traja že več kot 365 dni, medtem sem izvedela tudi, da nisem edina, ki so jo doletele takšne posledice uporabe polnil," je dejala in poudarila, da se je prav zato odločila, da spregovori: "Nočem, da se še kdo znajde v položaju, v kakršnem sem jaz. Čutim dolžnost, da ljudi pozovem, naj tega ne počnejo. Vaša koža in telo potrebujeta predvsem zdrave navade in dobre ljudi. Tudi polnila so v redu, a le, če poseg opravijo strokovnjaki, ki jamčijo za svoje delo. V mojem primeru tega ni bilo."

Komentarji podpore, a tudi kritike

Njena objava je sprožila množico komentarjev, v kateri so ji sledilci izrazili podporo. Nekateri so jo tudi kritizirali zaradi izjave, da so polnila v redu.

"Ob tej objavi bi ljudje morali začeti razmišljati in delati na tem, da se sprejmejo takšni, kot so," je zapisala ena od njenih sledilk: "Naj bo internet poln naravne lepote, naravnih 'težav', naravnih obrazov in teles, da se mlade generacije ne bodo več psihično uničevale. Naj denar porabijo za potovanja, ljubezen, uživanje, ne za vbrizgavanje česarkoli vase."