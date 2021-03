Beograjčanke v šoku po obisku lepotnega salona: Iznakažene smo

V zadnjih dneh so po družbenih omrežjih, predvsem Instagramu, začele krožiti fotografije žensk, ki jim je domnevno pomlajevalni lepotni tretma v beograjskem lepotnem salonu povzročil hude poškodbe obraza - kraste, opekline in brazgotine, ki jih bo težko odpraviti.

Vse so opravile tako imenovani tretma plasma pen, pri katerem z ioniziranim plinom (plazmo) povzročajo mikropoškodbe na koži, ta pa naj bi po celjenju delovala bolj zdravo, napeto in nasploh "mlajše". Postopek velja za neinvazivnega, saj ne gre za kirurški poseg, s tem pa se ne bi strinjala vrsta žensk iz Srbije, ki jim je ta tretma pustil grozljive posledice.

"Ko so nas videli zdravniki, so dejali, da smo videti kot žrtve požara," je za srbski spletni medij Nova.rs povedala Beograjčanka, ki ji je omenjeni tretma pustil hude poškodbe kože, skupaj s še štirimi ženskami s podobnimi izkušnjami pa zdaj na Instagramu s fotografijami iznakažene in opečene kože opozarjajo, kakšne posledice lahko ta postopek pusti.

Vse so ta tretma opravile v istem lepotnem salonu, pri tako imenovani lepotni strokovnjakinji Olgici Markanović, ki jo sicer na družbenih omrežjih pogosto promovirajo različne srbske vplivnice in estradnice.

Prepričali so jih "filtrirani" posnetki na Instagramu

"Vse smo zanjo izvedele prek Instagrama, kjer je objavljala posnetke tega tretmaja, pa tudi od ene od naših priljubljenih glasbenih zvezd, ki jo je promovirala na družbenih omrežjih," je za Nova.rs pojasnila neimenovana Beograjčanka, "videle smo posnetke žensk, ki so razlagale, kako so zadovoljne z njenimi tretmaji, nobena od nas pa takrat ni opazila, da so posnetki zamegljeni in da je na njih uporabljen filter."

"V Srbiji lahko ta tretma opravlja le zdravnik oziroma zdravstveno osebje," je nadaljevala, "me pa smo šele pozneje izvedele, da ona ni tako usposobljena, kot je trdila." "Dodatna težava je, da je celo izobraževala druge, kako izvajati ta 'tretma'," je še opozorila Beograjčanka in nato povedala, kako je bila videti njena izkušnja.

Brazgotine, ki jih ni mogoče odpraviti

Dejala je, da se ji je že med samim postopkom začelo zdeti, da ni vse v redu: "Zelo je bolelo, okrevanje pa še vedno traja. Ko so mi po tretmaju odpadle kraste, sem ugotovila, da so mi ostale brazgotine. Pritožila sem se in rekla mi je, naj pridem na popravek. Ko so mi po tem popravku znova odpadle kraste, so bile brazgotine še večje."

Po tem se je odločila, da kozmetičarko toži, enako namerava storiti tudi več drugih žensk iz Beograda in tudi Banjaluke, kjer Markanovićeva prav tako opravlja te tretmaje. "Sodni izvedenec in dermatolog sta mi rekla, da smo jaz in druge ženske s to izkušnjo videti kot žrtve požara. Trajno nam je poškodovala vrhnjico kože, zaradi česar imamo več možnosti, da dobimo raka kože. Brazgotine pa bomo nosile vse življenje, saj jih ni mogoče popolnoma odpraviti."

Odziv kozmetičarke: Krive so same

Olgica Markanović se je za medij Nova.rs odzvala na obtožbe te in drugih žensk, ki trdijo, da jih je trajno iznakazila. Izjavila je, da so te ženske same krive za brazgotine, ki so jim ostale, češ da "so si drezale v rane in si trgale kraste". Zagotovila je, da imajo z njihovimi tretmaji "krasne izkušnje" vsi, ki "spoštujejo proces okrevanja". O napovedani tožbi je dejala, da verjame v državne institucije, "ki bodo te osebe ustavile in omogočile, da ljudje izvedo resnico".

Ženske, ki jo obtožujejo nestrokovno opravljenih posegov, pa ne nameravajo odnehati. "Vse več nas je in odločile smo se, da nekaj storimo, čeprav nam je grozila," njihove besede navaja Nova.rs, "ženske se morajo zavedati, da priporočilom na družbenih omrežjih, sploh na Instagramu, ne gre verjeti."