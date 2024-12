Ameriška pevka je priznala, da ji je botoks tako "zamrznil" usta, da se ne more več na široko nasmehniti.

Pevka Meghan Trainor, ki jo je pred desetimi leti med zvezde izstrelila uspešnica All About That Bass, je v svojem podkastu razkrila, da je pretiravala z botoksom.

"Zamočila sem! Že nekajkrat sem si dala vbrizgati botoks, a le na čelu," je dejala 30-letna pevka, "nato pa mi je nekdo rekel, da si je mogoče s tem tudi privihati ustnice in bi s tem prvič v življenju imela polne ustnice."

"To se ni zgodilo," je nadaljevala, "prav tako pa se ne morem več smehljati. Če poskusim, me boli obraz."

Kljub tej izkušnji pa se pevka ni odpovedala lepotnim posegom. Kot je dejala, si bo, ko preneha dojiti svojega zdaj enoletnega sina, dala povečati prsi.