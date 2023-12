Znani hrvaški kirurg, ki operira tudi Slovenke, iznakazil številne pacientke

Pacientke že leta obtožujejo znanega zagrebškega kirurga, da jih je pri izvajanju lepotnih operacij pohabil, jim vstavil cenene vsadke in ni uporabljal medicinske opreme. Primere so prijavile in končno dočakale prve odzive pristojnih institucij. Hrvaška zdravniška zbornica in ministrstvo za zdravje sta ugotovila, da je Matija Miletić pri svojem delu storil vrsto strokovnih napak. Zadevo so predali hrvaškemu državnemu tožilstvu. Miletić sicer vse obtožbe zanika.

Lepotnemu kirurgu Matiji Miletiću, lastniku poliklinike MM Medestetica, nekdanji pacienti očitajo nestrokovno opravljene posege. Trdijo, da so imeli po posegih resne zdravstvene zaplete, nekateri so bili nato hospitalizirani v državnih bolnišnicah, zdravnika pa so zaradi vsega skupaj prijavili pristojnim institucijam.

Pred in po posegu naredil vrsto napak

Hrvaška zdravniška zbornica je te dni naredila prve konkretne korake v primeru Miletića. Njihova komisija za strokovna vprašanja in strokovni nadzor je ugotovila, da je Miletić pri zdravljenju ene od pacientk zagrešil vrsto strokovnih napak. To informacijo so iz zbornice za portal Telegram uradno potrdili, zdaj pa, kot pravijo, čakajo na DORH. Ko bodo ti ukrepali, bodo sprožili sodni postopek. Neuradno je na teren odšla tudi zdravstvena inšpekcija, ki je v njegovem delu prav tako ugotovila več nepravilnosti, še poroča Telegram.

Kot poroča Telegram, je zbornica strokovne napake ugotovila pri pacientki, ki je konec septembra javno spregovorila o tem, da je imela po posegu pri Miletiću resne zdravstvene zaplete, ki so trajali več mesecev, posledice pa čuti še danes. Neuradno naj bi komisija ugotovila, da je Miletić pred posegom in po njem naredil vrsto strokovnih napak, da ni upošteval pacientkinih pritožb o težavah, njena zdravstvena dokumentacija, ki jo je predložil zdravniški zbornici, pa je bila nepopolna.

Uporabljal cenene vsadke, ni izdal računa in medicinske dokumentacije

Tri pacientke so za Telegram podrobno opisale svoje primere in povedale, da jim je Miletić brez njihove vednosti povečeval ustnice s cenenimi vsadki, ki so prepovedani, njihovi obrazi so bili po njihovih besedah ​​deformirani, posledice pa so čutile dalj časa.

Med drugim so povedale tudi, da je omenjeni lepotni kirurg posege izvajal brez zaščitne medicinske opreme, da ni izstavljal računov in da niso nikoli prejele medicinske dokumentacije, ki jim jo je bil dolžan izročiti. Telegram je objavil tudi fotografije njihovih iznakaženih obrazov.

Ena od pacientk je imela na obrazu več mesecev odprto rano, iz katere je tekla krvi. Čeprav ji je kirurg zagotavljal, da je vse v redu, je nesrečnica končala v bolnišnici. Danes je po dolgotrajnem zdravljenju trajno iznakažena.

Miletić vse obtožbe zanika

Miletić je sicer za 24ur.com vse obtožbe zanikal. Dejal je: "Da nezadovoljne stranke poskušajo neutemeljenost svojih obtožb prikriti s sklicevanjem na neučinkovitost pristojnih organov, na katere so, kot navajajo same, naslovile prijave, izpuščajo pa dejstvo, da njihove navedbe o mojih napakah s strani pristojnih niso bile z ničemer dokazane ali ugotovljene."

Dodal je, da je k delu s strankami vedno pristopal profesionalno in v skladu s pravili stroke, pri tem pa uporabljal samo dovoljena sredstva in vso potrebno zaščitno opremo. Prav tako trdi, da je pacientke vedno poučil o načinih posega, fazah okrevanja in potrebni negi ter tudi o možnih zapletih.

Pri Slovenkah največkrat opravil poseg na dojkah

Miletić storitve ponuja tudi v Sloveniji. Medicinski center Julius iz Maribora je pred kratkim za Slovenske novice potrdil, da z Miletićem sodeluje od leta 2022. Približno enkrat mesečno za dve uri obišče njihov center, kjer opravlja posvete, operacije pa opravlja v svoji zagrebški kliniki MM Medestetica. Pri Slovenkah je največkrat izvajal posege na prsih.

Miletić je sicer za 24ur pred kratkim dejal, da ne sodeluje z nobeno kliniko v Sloveniji, čeprav se je takrat še oglaševal na spletni strani Medicinskega centra Julius.