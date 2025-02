Lepotni svet se nenehno spreminja, a nekatere novosti nas popolnoma presenetijo. Pred kratkim smo prisegali na bel, bež ali rumen puder v prahu za matiranje in utrjevanje ličil, zdaj pa se je naštetim odtenkom pridružila še vijoličasta barva. Ta lepotni hit je v trenutku zavzel družbena omrežja in postal viralen, zato v nadaljevanju razkrivamo, kakšen je njegov učinek pri rutini ličenja.

Zakaj ravno vijoličast puder v prahu?

Na prvi pogled se morda zdi nenavadno, da bi si obraz napudrali z vijoličastim prahom, vendar ta izbira temelji na barvni teoriji. Vijoličasta barva na barvnem krogu nevtralizira rumene in oranžne podtone kože ter ji daje bolj sijoč in osvežen videz. To je še posebej koristno za vse, ki se spopadajo z utrujenim videzom kože ali neželeno rumenkasto podlago, ki jo pogosto povzročajo nekateri pudri in korektorji.

Prednosti vijoličastega pudra

Optično zmanjša nepravilnosti na obrazu: Ker odseva svetlobo, lahko pomaga prikriti drobne gubice in pore.

Posvetli kožo: Nevtralizira rumenkaste in tople podtone, kar ustvarja svež in porcelanast videz.

Omili videz utrujenosti: Če je vaša koža videti pusta in brez življenja, bo ta puder pomagal ustvariti učinek spočitega obraza.

Zagotavlja matiranje brez težkega občutka: Kot klasični pudri v prahu tudi vijoličasti nadzoruje sijaj in poskrbi za dolgotrajno obstojnost ličil.

Foto: Shutterstock

Kako ga uporabljati?

Uporaba vijoličastega pudra se ne razlikuje bistveno od klasičnega. Najboljši učinek dosežete tako, da najprej nanesete svoj običajni tekoči puder ali korektor. S čopičem ali gobico nežno potapkate puder. Pri tem pazite, da ne pretiravate s količino. Pustite, da se stopi s kožo, in opazujte, kako se ton kože postopoma izenači.

Komu je namenjen?

Vijoličast puder je še posebej primeren za ljudi s toplimi ali rumenkastimi podtoni, pa tudi za tiste, ki želijo dodati nekaj svežine svoji polti. Deluje na svetli in srednje temni koži, pri temnejših odtenkih pa je priporočljivo uporabiti različico z bolj subtilnim pigmentom, da ne bi ustvaril pepelnatega videza.

