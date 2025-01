Trik z ličili, ki poudari naraven videz

Hailey Bieber je pred kratkim delila svojo preprosto, a učinkovito rutino ličenja, ki je navdušila oboževalce po vsem svetu. Pozornost je ukradla njena brezhibno sijoča koža, ki kljub uporabi pudra deluje naravno in sveže. Kako ji to uspeva? Odgovor se skriva v triku, ki je povsem osvojil lepotne navdušence in vključuje kombinacijo dveh osnovnih izdelkov. O čem govorimo? Preberite v nadaljevanju.

Trik za naraven videz: mešanje pudra in dnevne kreme

Hailey je razkrila, da za dosego videza, ki spominja na sijočo, zdravo kožo brez teže ličil, uporablja preprosto, a genialno tehniko. Ključ do tega videza je mešanje tekoče ali kremne podlage (pudra) in vlažilne dnevne kreme. S tem doseže naraven sijaj kože, ki ni videti težko, ampak kot vaša koža v najboljši mogoči različici.

Skrivnost te metode je v pravilnem razmerju

Hailey najprej iztisne majhno količino pudra na hrbtno stran roke, nato pa mu doda nekaj kapljic svoje najljubše dnevne vlažilne kreme. Oba izdelka zmeša, nato pa to mešanico z gobico ali čopičem enakomerno nanese na obraz. Tako dobi koža naravno in sijočo teksturo, ki je brez nepotrebne matirane teže, obenem pa je zaradi kreme tudi navlažena.

Kako deluje?

Ta tehnika je odlična za vse, ki želijo ustvariti svež in minimalističen videz. Puder s tem postane bolj prosojen in se lepše zlije s kožo, krema pa poskrbi za dodaten sijaj in udobje. Poleg tega ta metoda zmanjša možnost, da bi se puder nabiral v linijah ali porah, kar pomeni bolj enakomeren in naraven rezultat končnega videza.

