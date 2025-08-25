Brutalen pretep v Umagu: Tepli so nas s palicami, izgubil sem zavest

V noči na nedeljo je v enem od nočnih klubov v Umagu izbruhnil pretep, v katerem so bili poškodovani štirje državljani Slovenije, med njimi je 32-letnik utrpel hude telesne poškodbe in je zaradi možganskih krvavitev na zdravljenju v izolski bolnišnici. Kot je povedal za 24ur, so se po poročnem slavju odpravili v klub, kjer so plesali, nato sta jih napadla lastnik kluba in njegov sin. "Prileteli so s palicami in začeli udarjati po nas," je dogajanje opisal napadeni Slovenec.

V nedeljo ponoči so policisti prijeli prijavo o poškodovanem moškem v gostinskem lokalu v Umagu. Na kraju so ugotovili, da gre za 32-letnega državljana Slovenije, ki je v pretepu utrpel hude telesne poškodbe. Nudili so mu zdravniško pomoč, zaradi možganskih krvavitev se trenutno zdravi v izolski bolnišnici, poroča 24ur. V pretepu so bili udeleženi še trije slovenski državljani, ti so zdravniško pomoč zavrnili.

Napadeni Slovenec je o incidentu spregovoril za 24ur. Kot je pojasnil, se je 15 svatov po poročnem slavju odpravilo v znani nočni klub Planet v bližini teniškega stadiona ATP, kjer so plesali. Po njegovih besedah niso izzivali, lastnik kluba in njegov sin pa da sta napadla prva. "Prileteli so s palicami in začeli udarjati po nas, tudi z rokami in vsem ostalim," je dogajanje opisal 32-letnik, ki je med pretepom izgubil zavest.

Preiskava poteka

Z istrske policije so sporočili, da so kmalu po dogodku identificirali dve osebi, ki sta povezani z napadom na slovenske državljane. Zdaj poteka kriminalistična preiskava, s katero bodo ugotovili vse okoliščine dogodka, vključno s tem, ali so bile v pretep vpletene še druge osebe. Policija pravi, da bodo po ugotovitvi vseh dejstev proti storilcem sprejeti ustrezne ukrepe.

Za omenjeni medij se je odzval tudi lastnik kluba Zoran, ki pravi, da so le opravljali svoje delo, njih da je bilo 15, onadva pa sta bila le dva.