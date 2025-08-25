Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
8.11

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36

Natisni članek

Natisni članek
nasilje pretep Hrvaška Umag

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 8.11

1 ura, 18 minut

Brutalen pretep v Umagu: Tepli so nas s palicami, izgubil sem zavest

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36
Disko Planet | Incident se je zgodil v priljubljenem nočnem klubu Planet v bližini teniškega kompleksa ATP. | Foto Google Maps/posnetek zaslona

Incident se je zgodil v priljubljenem nočnem klubu Planet v bližini teniškega kompleksa ATP.

Foto: Google Maps/posnetek zaslona

V noči na nedeljo je v enem od nočnih klubov v Umagu izbruhnil pretep, v katerem so bili poškodovani štirje državljani Slovenije, med njimi je 32-letnik utrpel hude telesne poškodbe in je zaradi možganskih krvavitev na zdravljenju v izolski bolnišnici. Kot je povedal za 24ur, so se po poročnem slavju odpravili v klub, kjer so plesali, nato sta jih napadla lastnik kluba in njegov sin. "Prileteli so s palicami in začeli udarjati po nas," je dogajanje opisal napadeni Slovenec.

V nedeljo ponoči so policisti prijeli prijavo o poškodovanem moškem v gostinskem lokalu v Umagu. Na kraju so ugotovili, da gre za 32-letnega državljana Slovenije, ki je v pretepu utrpel hude telesne poškodbe. Nudili so mu zdravniško pomoč, zaradi možganskih krvavitev se trenutno zdravi v izolski bolnišnici, poroča 24ur. V pretepu so bili udeleženi še trije slovenski državljani, ti so zdravniško pomoč zavrnili. 

Napadeni Slovenec je o incidentu  spregovoril za 24ur. Kot je pojasnil, se je 15 svatov po poročnem slavju odpravilo v znani nočni klub Planet v bližini teniškega stadiona ATP, kjer so plesali. Po njegovih besedah niso izzivali, lastnik kluba in njegov sin pa da sta napadla prva. "Prileteli so s palicami in začeli udarjati po nas, tudi z rokami in vsem ostalim," je dogajanje opisal 32-letnik, ki je med pretepom izgubil zavest. 

Preiskava poteka

Z istrske policije so sporočili, da so kmalu po dogodku identificirali dve osebi, ki sta povezani z napadom na slovenske državljane. Zdaj poteka kriminalistična preiskava, s katero bodo ugotovili vse okoliščine dogodka, vključno s tem, ali so bile v pretep vpletene še druge osebe. Policija pravi, da bodo po ugotovitvi vseh dejstev proti storilcem sprejeti ustrezne ukrepe.

Za omenjeni medij se je odzval tudi lastnik kluba Zoran, ki pravi, da so le opravljali svoje delo, njih da je bilo 15, onadva pa sta bila le dva. 

Napad na Slovence Savudrija
Novice Druga plat grozljivega pretepa v Savudriji: "Varnostniki so bili prvi napadeni, oni so se samo branili"
pretep
Novice Burno dogajanje na Primorskem: večkrat so se stepli, med poškodovanimi tudi policisti
Pretep
Novice Po gasilski veselici brutalno pretepli 17-letnika, zdravi se v UKC Maribor
Umag
Novice V Umagu napadli štiri Slovence
Plaža Alberi pod hotelom Kempinski Adriatic v Savudriji.
Novice "V hotelu nas obravnavajo kot vsiljivce. Spakirajte kovčke za Slovenijo."
nasilje pretep Hrvaška Umag
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.